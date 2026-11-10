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台中餐酒館清晨竄惡火！鐵門內悶燒黑煙狂湧 鄰店急拿滅火器難滅

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區智惠街一處餐酒館，今日清晨突傳火警，店家打烊關門僅兩小時，鐵門內竟不明原因起火悶燒，大量濃煙直竄天際。隔壁店家員工發現後雖立即持滅火器搶救，仍不敵猛烈火勢；警消獲報出動15輛消防車及大批警消趕抵灌救，火勢在上午7時30分撲滅，所幸未造成人員傷亡。

警消調查，該間餐酒館老闆娘於今日清晨4時打烊返家，不料清晨6時39分許，隔壁店家員工赫然發現餐酒館鐵門內冒出陣陣濃煙，隨即持乾粉滅火器試圖壓制火勢。無奈內部持續悶燒且黑煙狂竄，員工眼見火勢過大無法撲滅，緊急撥打119通報求助。

第六警分局獲報後，迅速派遣2網5名員警趕赴現場，立即在周邊道路實施人車管制與交通疏導，確保救災動線順暢；消防局同步出動15輛消防車、2輛救護車及35名消防人員全力射水灌救，火勢順利於上午7時30分撲滅，周邊交通隨即恢復順暢。

警方表示，現場無人受困受傷，相關財物損失及確切起火原因，正由消防局火災調查科深入調查釐清。

警方也呼籲，各類營業場所打烊離場前，務必落實關閉瓦斯設備及確認用電安全，定期檢視電線管路，避免引發火警釀災。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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台中市西屯區智惠街一處餐酒館，今日清晨突傳火警。記者陳宏睿／翻攝

台中市西屯區智惠街一處餐酒館，今日清晨突傳火警。記者陳宏睿／翻攝
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台中市西屯區智惠街一處餐酒館，今日清晨突傳火警。記者陳宏睿／翻攝
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台中 滅火器 台中市

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