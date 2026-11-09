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高雄連兩天雙屍火警 兄弟睡夢中葬生火窟、阿嬤護孫雙雙喪命

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區育英路一處透天厝今晚6時15分傳火警，火舌從一樓竄出，燃燒猛烈，雖40分鐘即撲滅，但消防員進屋在1樓後方廚房發現65歲阿嬤緊抱2歲的小孫子已命喪火場，昨早鳥松區汽修廠火警延燒葬儀社造成一對兄弟葬生火窟，連2天二起雙屍火警，令家屬悲慟萬分。

位於岡山區育英路5巷的一處3層樓鐵皮加蓋透天厝，今晚6時15分突傳火警，火舌從一樓內部竄出，火勢迅速燃燒，消防局獲報緊急出動11車、27人馳援搶救。

當時傳出屋內有人員受困，雖消防人員迅速控制火勢並於晚間6時54分撲滅，但進屋搜查火場時，不幸在1樓後方廚房發現65歲的林姓婦人和2歲薛姓孫子因來不及逃生，兩人相互緊抱在一起被燒成焦屍，研判當時林婦捨身護孫，但敵不過惡火，不幸雙雙喪命。

據了解，起火的薛姓屋主夫妻和母親及2歲小兒子同住，三代同堂，當時夫妻外出工作，意外躲過火災，豈料母親和兒子喪命，一家天人永隔。

除了岡山今晚這起火警造成祖孫不幸死亡外，昨天上午鳥松區鐵皮汽修廠後方發生火警，火勢迅速延燒連棟多戶，其中在經營葬儀社家中2樓睡覺的17歲及19歲王姓兄弟逃生不及葬生火場，讓父母悲痛欲絕。

高雄市某汽車修護廠昨天上午發生火警延燒多戶，屋頂崩塌成廢墟，附近葬儀社王姓屋主的兩名兒子葬生火窟。記者石秀華／攝影
高雄市某汽車修護廠昨天上午發生火警延燒多戶，屋頂崩塌成廢墟，附近葬儀社王姓屋主的兩名兒子葬生火窟。記者石秀華／攝影

高雄市岡山區發生透天厝火警，阿嬤與孫子來不及逃出不幸命喪火場。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市岡山區發生透天厝火警，阿嬤與孫子來不及逃出不幸命喪火場。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠昨天上午突傳火警，火勢延燒連棟5戶，其中最角落的葬儀社遭波及，屋主兩名兒子葬生二樓火窟。記者石秀華／攝影
高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠昨天上午突傳火警，火勢延燒連棟5戶，其中最角落的葬儀社遭波及，屋主兩名兒子葬生二樓火窟。記者石秀華／攝影

高雄市岡山區發生透天厝火警，阿嬤與孫子來不及逃出不幸命喪火場。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市岡山區發生透天厝火警，阿嬤與孫子來不及逃出不幸命喪火場。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市岡山區發生透天厝火警，阿嬤與孫子來不及逃出不幸命喪火場。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市岡山區發生透天厝火警，阿嬤與孫子來不及逃出不幸命喪火場。記者巫鴻瑋／翻攝

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