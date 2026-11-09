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高雄岡山民宅傳惡火 阿嬤捨身護孫仍不幸雙雙喪命成焦屍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄岡山區育英路今天晚間6時驚傳奪命火警，消防人員在起火的透天厝內1樓發現65歲的阿嬤緊緊抱著年僅2歲的小孫子命喪火場成為焦屍，詳細起火原因仍待火調人員進一步調查釐清。

據了解，起火的是一棟3層樓鐵皮加蓋透天厝，今天晚間6時15分許突然竄出濃煙並起火燃燒，高雄市消防局獲報後不敢大意，緊急出動11車、27人前往現場全力搶救，消防人員雖迅速控制火勢並於晚間6時54分將火勢完全撲滅，但搜查火場時，不幸在1樓發現祖孫喪命。

昨天上午鳥松區中正路一處鐵皮汽修廠才剛發生嚴重火警，火勢迅速延燒連棟多戶，當時睡夢中的17歲及19歲兩兄弟走避不及，不幸雙雙命喪火場。

短短連續兩起火災便奪走4條寶貴性命，高雄市消防局再次呼籲，民眾居家應特別注意用火用電安全，切勿在室內及通道堆積大量雜物，並建議全面安裝住宅用火災警報器，以爭取黃金逃生時間、避免憾事重演。

高雄市岡山區發生透天厝火警，阿嬤與孫子來不及逃出不幸命喪火場。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市岡山區發生透天厝火警，阿嬤與孫子來不及逃出不幸命喪火場。記者巫鴻瑋／翻攝

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