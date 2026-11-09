闖紅燈撞公車尾再逆向衝路燈桿 駕駛噴出車外肢體骨折不治

牛姓男子今天下午近4時駕車行經高市三民區九如二路，在自立路口闖紅燈，先擦撞公車尾，後沿路行駛約百餘公尺逆向衝撞路口燈桿，波及路邊奧迪轎車，零件飛散打傷1名機車騎士，牛噴出車外，肢體骨折，經送醫搶救仍宣告不治。

三民一警分局指出，牛姓男子（34歲）今天下午3時51駕車沿九如二路由西往東行駛，行經九如二路與自立路口，不明原因闖越紅燈，先擦撞公車尾部，後逆向行駛至嫩江街口時猛烈撞擊對向路側燈桿，巨大撞擊力波及停放於路邊1輛奧迪轎車，飛散零件打傷一名機車騎士楊姓男子（34歲）。

牛男轎車撞至路燈桿後，人噴出車外，事故地點現場一片狼藉，不少民眾目擊，有網友拍下畫面PO網驚訝指，「怎麼撞的直接削一半…」；挨撞的奧迪新車剛買不到一年，車主難過地說，「才聽到聲音車就被撞了」。

牛男當下肢體骨折、意識不清，被緊急送往高醫急救後仍宣告不治，酒精濃度尚待檢驗，詳細肇事原因及責任歸屬，待交通大隊進一步分析鑑定。

牛姓男子今天下午近4時駕車行經高市三民區九如二路，在自立路口闖紅燈，先擦撞公車尾，後逆向撞燈桿，人噴出車外不治，另造成1騎士受傷。記者石秀華／翻攝

牛姓男子今天下午近4時駕車行經高市三民區九如二路，在自立路口闖紅燈，先擦撞公車尾，後逆向撞燈桿，人噴出車外不治，另造成1騎士受傷。記者石秀華／翻攝

牛姓男子今天下午近4時駕車行經高市三民區九如二路，在自立路口闖紅燈，先擦撞公車尾，後逆向撞燈桿，人噴出車外不治，另造成1騎士受傷。記者石秀華／翻攝

牛姓男子今天下午近4時駕車行經高市三民區九如二路，在自立路口闖紅燈，先擦撞公車尾（如圖），後逆向撞燈桿，人噴出車外不治，另造成1騎士受傷。記者石秀華／翻攝

牛姓男子今天下午近4時駕車行經高市三民區九如二路，在自立路口闖紅燈，先擦撞公車尾，後逆向撞燈桿，人噴出車外不治，另造成1騎士受傷。記者石秀華／翻攝