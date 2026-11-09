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老公失蹤找不到人一周後聞異味 高雄女報警在頂樓發現夫已死亡
劉姓女子和施姓丈夫租屋在高雄市大社區，2日下午返家發現丈夫離家未歸，電話也未開機，擔心安危報警，警方以失蹤人口協尋，但一周以來均未發現丈夫蹤影；今天下午3時，劉女聞到租屋處外有陣陣異味再報警，警方陪同上頂樓，赫見施男已明顯死亡，初步排除外力介入。
據了解，劉姓女子2日下午返家時發現施姓丈夫（50歲）離家未歸，撥打電話也未開機，擔心丈夫安危，於是向仁武警分局轄區派出所報案。警方依規定受理失蹤人口協尋，但由於施男手機關機，無法定位尋人，一周以來，未發現施男蹤影。
沒料，今天下午3時許，劉女報案稱在租屋外聞到飄散的陣陣異味，警方到場，陪同劉女一起上頂樓查看，驚見施男已失去生命跡象、屍體浮腫。鑑識人員勘查現場無外力破壞跡象，初步排除外力介入，將報請檢察官相驗，釐清死因。
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