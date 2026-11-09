快訊

當沖客操作失利？ 景碩爆違約交割2,098萬元

恐被嚴格監督或辭職？黃仁勳婚外情面臨輝達董事會調查 外媒推演5結局

聽新聞
0:00 / 0:00

老公失蹤找不到人一周後聞異味 高雄女報警在頂樓發現夫已死亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

劉姓女子和施姓丈夫租屋在高雄市大社區，2日下午返家發現丈夫離家未歸，電話也未開機，擔心安危報警，警方以失蹤人口協尋，但一周以來均未發現丈夫蹤影；今天下午3時，劉女聞到租屋處外有陣陣異味再報警，警方陪同上頂樓，赫見施男已明顯死亡，初步排除外力介入。

據了解，劉姓女子2日下午返家時發現施姓丈夫（50歲）離家未歸，撥打電話也未開機，擔心丈夫安危，於是向仁武警分局轄區派出所報案。警方依規定受理失蹤人口協尋，但由於施男手機關機，無法定位尋人，一周以來，未發現施男蹤影。

沒料，今天下午3時許，劉女報案稱在租屋外聞到飄散的陣陣異味，警方到場，陪同劉女一起上頂樓查看，驚見施男已失去生命跡象、屍體浮腫。鑑識人員勘查現場無外力破壞跡象，初步排除外力介入，將報請檢察官相驗，釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

劉姓女子和施姓丈夫租屋高雄市大社區，丈夫失蹤一周不見蹤影，今天下午在租屋處聞到異味報警，警方在頂樓發現施已不幸死亡。（示意圖）聯合報系資料照
劉姓女子和施姓丈夫租屋高雄市大社區，丈夫失蹤一周不見蹤影，今天下午在租屋處聞到異味報警，警方在頂樓發現施已不幸死亡。（示意圖）聯合報系資料照

失蹤 高雄 頂樓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄某國小傳憾事！33歲師陳屍學校雜物間 兄悲痛：世界失去了顏色

新店驚傳墜樓命案！49歲越南出身女幫傭 疑清掃陽台墜樓亡

李姓教師猝逝震撼金門！民眾獻花悼念 校方否認民代施壓、配合追真相

62歲男獨登山失聯…連找3天才發現倒在步道下方 已無呼吸心跳

相關新聞

高雄岡山民宅傳惡火 阿嬤捨身護孫仍不幸雙雙喪命成焦屍

高雄市岡山區育英路今天晚間6時驚傳奪命火警，消防人員在起火的透天厝內1樓發現65歲的阿嬤緊緊抱著年僅2歲的小孫子命喪火場成為焦屍，詳細起火原因仍待火調人員進一步調查釐清。

高雄男駕車闖紅燈撞公車尾 再逆向衝路燈桿 人噴出車外肢體骨折不治

牛姓男子今天下午近4時駕車行經高市三民區九如二路，在自立路口闖紅燈，先擦撞公車尾，後沿路行駛約百餘公尺逆向衝撞路口燈桿，波及路邊奧迪轎車，零件飛散打傷1名機車騎士，牛噴出車外，肢體骨折，經送醫搶救仍宣告不治。

新北五股民宅頂樓加蓋竄大火！住戶躲水塔旁待救 消防馳援救出

新北市五股區成泰路三段1棟2層樓公寓頂樓加蓋處，今晚6時許突然發生火警還竄出大量火舌濃煙全面燃燒，還有民眾受困頂樓水塔旁。新北消防局出動19車44人前往救援，20分鐘內將火勢撲滅，並將在頂樓待救民眾救出，確切起火原因仍待釐清。

老公失蹤找不到人一周後聞異味 高雄女報警在頂樓發現夫已死亡

劉姓女子和施姓丈夫租屋在高雄市大社區，2日下午返家發現丈夫離家未歸，電話也未開機，擔心安危報警，警方以失蹤人口協尋，但一周以來均未發現丈夫蹤影；今天下午3時，劉女聞到租屋處外有陣陣異味再報警，警方陪同上頂樓，赫見施男已明顯死亡，初步排除外力介入。

正崴土城廠鋰電池成品區起火危機未解 消防持續灌水戒備

上市公司正崴精密位於新北市土城區中山路的廠房，今天上午發生火警，5樓竄出大量濃煙，消防局出動上百人搶救，火勢上午10時33分已獲得控制。據了解，起火區域為鋰電池成品存放區，員工發現電池區起火後試圖搶救，疑有開窗舉動，反而讓大量氧氣進入，火勢進一步擴大。消防人員持續大量灌水降溫，目前火勢已受控制，仍須等待鋰電池反應結束，才能完全排除危險。

宜蘭瓦斯車在三星路口遭側撞瞬間起火 瓦斯桶滾落險引爆4傷送醫

宜蘭縣三星鄉三星路今天下午發生瓦斯車遭汽車側撞，造成瓦斯車駕駛與汽車內3人，共4人受傷送醫。撞擊當下，載有瓦斯桶的小貨車車頭瞬間起火，隨後整輛車陷入火海，部分瓦斯桶還滾落地面，讓人看了怵目驚心，民眾擔心瓦斯桶發生爆炸，紛紛提醒不要靠近，最後瓦斯車被燒到只剩骨架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。