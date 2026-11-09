正崴土城廠鋰電池成品區起火危機未解 消防持續灌水戒備

上市公司正崴精密位於新北市土城區中山路的廠房，今天上午發生火警，5樓竄出大量濃煙，消防局出動上百人搶救，火勢上午10時33分已獲得控制。據了解，起火區域為鋰電池成品存放區，員工發現電池區起火後試圖搶救，疑有開窗舉動，反而讓大量氧氣進入，火勢進一步擴大。消防人員持續大量灌水降溫，目前火勢已受控制，仍須等待鋰電池反應結束，才能完全排除危險。

新北市消防局今天上午8時28分接獲通報，土城區中山路18號正崴精密廠房發生火警，現場5樓冒出火煙，且有延燒之虞。消防局最初派遣23車、54人前往搶救，隨後持續增援，累計出動47輛消防車、102名消防人員投入救災。

火警發生時，一度傳出有員工失聯，消防人員確認其中一名男員工受困5樓安全區域，隨即架設雲梯車救援，於上午9時26分將人救出，送往土城長庚醫院檢查。

據了解，起火區域主要存放鋰電池成品，當時員工發現電池起火，第一時間嘗試搶救，過程中開啟窗戶，因外部氧氣大量進入，反而使燃燒情況加劇。由於現場涉及鋰電池燃燒，增加消防人員搶救難度，經持續大量灌水後，火勢逐漸獲得控制，但鋰電池仍可能持續反應，消防人員必須持續觀察，待反應完全結束後才能解除危機。

消防單位也提醒，因火警現場一度竄出大量濃煙，土城及鄰近區域居民應關閉門窗，外出佩戴口罩，減少吸入濃煙的風險。至於實際燃燒面積及起火原因，仍待後續調查釐清。

正崴精密回應，公司第一時間已啟動安全應變機制，全面疏散廠內人員，並同步通報消防單位，也成立危機應變小組，全力配合現場指揮官搶救，初步盤點無人員傷亡。

正崴是上市公司，火災消息引發關注。正崴表示，公司一向重視工安與法規，起火原因仍待消防單位後續調查鑑定，詳細受損範圍、財務損失及保險理賠金額也將進一步盤點，後續最新進展將依規定透過公開資訊觀測站發布重大訊息，向投資大眾及媒體說明。

上市公司正崴精密位於新北市土城區中山路的廠房，今天上午發生火警，5樓竄出大量濃煙，消防局出動上百人搶救。記者張策／翻攝

上市公司正崴精密位於新北市土城區中山路的廠房，今天上午發生火警，5樓竄出大量濃煙，消防局出動上百人搶救。記者張策／翻攝