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小貨車突偏移擦撞 元智大學外23台機車倒一排

桃園電子報／ 桃園電子報

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位於桃園市中壢區遠東路的元智大學，今日上午11時50分許校外有一排機車被撞倒。圖：讀者提供

位於桃園市中壢區遠東路的元智大學，今(9)日上午11時50分許校外有一排機車被撞倒，中壢警分局獲報到場處理，發現是一台小貨車行經大學外面時，不明原因偏移擦撞多部機車，現場共23台機車被波及，所幸無人傷亡。

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一台小貨車行經元智大學外面時，不明原因偏移擦撞多部機車。圖：讀者提供

中壢交通中隊表示，48歲郭姓男子駕駛小貨車，行經中壢區遠東路元智大學前時，車輛不明原因向右偏移，碰撞23台機車，所幸無人受傷。

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小貨車不明原因向右偏移，碰撞23台機車，所幸無人受傷。圖：讀者提供

警方到場時對郭男實施酒測檢查，其酒測值為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車時應保持專注，隨時注意車前狀況，並依道路及交通情形減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：小貨車突偏移擦撞 元智大學外23台機車倒一排

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