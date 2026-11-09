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宜蘭瓦斯車在三星路口遭側撞瞬間起火 瓦斯桶滾落險引爆4傷送醫
宜蘭縣三星鄉三星路今天下午發生瓦斯車遭汽車側撞，造成瓦斯車駕駛與汽車內3人，共4人受傷送醫。撞擊當下，載有瓦斯桶的小貨車車頭瞬間起火，隨後整輛車陷入火海，部分瓦斯桶還滾落地面，讓人看了怵目驚心，民眾擔心瓦斯桶發生爆炸，紛紛提醒不要靠近，最後瓦斯車被燒到只剩骨架。
三星鄉健富路一段與三星路二段今天下午將近1時，縣消防局獲報瓦斯行車與汽車發生車禍，目前瓦斯車車頭起火，縣消防局不敢掉以輕心，立即出動三星分隊、冬山分隊、員山分隊、廣興分隊、羅東分隊人員前往滅火。
消防車到場時，瓦斯車已經全面燃燒，濃煙烈焰。據了解，當時這輛車正要送瓦斯，不但車上有瓦斯桶，甚至因為撞擊，造成部分瓦斯桶掉落地面，擔心爆炸，所有人都不敢靠近。
消防人員趕緊噴水降溫，幸好瓦斯桶都有自動洩壓閥，遇溫度稍高就會自動洩掉天然氣，未發生爆炸；瓦斯車駕駛在火災發生當下，趕緊跳車逃生，僅受輕微燒燙傷，汽車上3人輕傷均送醫，肇事起火原因正由警消調查中。
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