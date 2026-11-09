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彰化芬園139線重機與小貨車碰撞 雙方駕駛受傷送醫
彰化縣芬園鄉139線大彰路1段福榕宮附近，今天上午發生重型機車與小貨車發生碰撞車禍，兩駕駛人均受傷送醫，車禍原因由彰化警方調查中。
彰化縣消防局是在今天上午10時2分接獲報案，指彰化縣芬園鄉大彰路一段福榕宮附近往北100公尺發生車禍，出動消防車1輛、救護車2輛，消防人員6人趕到現場，由芬園分隊隊員黃再模指揮搶救。
救護人員趕到現場，發現疑是小貨車在回轉時，與重型機車發生碰撞，曾姓機車騎士頭部及肢體擦傷，安全帽及鞋子脫落，救護人員給予上頸圈、長背板、清洗傷口、包紮止血後，送往員林基督教醫院救治。
小貨車張姓駕駛左大腿疼痛無外傷，救護人員給予適當處置後，由芬園92送往佑民醫院。
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