快訊

黃仁勳認外遇！正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

清大校長高為元遭爆任內退出2國際大學聯盟 清大回應了

宜蘭瓦斯車遭側撞瞬間起火！瓦斯桶噴飛滾落險引爆 4人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化芬園139線重機與小貨車碰撞 雙方駕駛受傷送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

<a href='/search/tagging/2/彰化' rel='彰化' data-rel='/2/177457' class='tag'><strong>彰化</strong></a>縣芬園鄉139線大彰路1段福榕宮附近，今天上午發生重型機車與小貨車發生碰撞車禍，兩駕駛人均受傷送醫，車禍原因由彰化警方調查中。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉139線大彰路1段福榕宮附近，今天上午發生重型機車與小貨車發生碰撞車禍，兩駕駛人均受傷送醫，車禍原因由彰化警方調查中。圖／消防局提供

彰化縣芬園鄉139線大彰路1段福榕宮附近，今天上午發生重型機車與小貨車發生碰撞車禍，兩駕駛人均受傷送醫，車禍原因由彰化警方調查中。

彰化縣消防局是在今天上午10時2分接獲報案，指彰化縣芬園鄉大彰路一段福榕宮附近往北100公尺發生車禍，出動消防車1輛、救護車2輛，消防人員6人趕到現場，由芬園分隊隊員黃再模指揮搶救。

救護人員趕到現場，發現疑是小貨車在回轉時，與重型機車發生碰撞，曾姓機車騎士頭部及肢體擦傷，安全帽及鞋子脫落，救護人員給予上頸圈、長背板、清洗傷口、包紮止血後，送往員林基督教醫院救治。

小貨車張姓駕駛左大腿疼痛無外傷，救護人員給予適當處置後，由芬園92送往佑民醫院。

彰化縣芬園鄉139線大彰路1段福榕宮附近，今天上午發生重型機車與小貨車發生碰撞車禍，兩駕駛人均受傷送醫，車禍原因由彰化警方調查中。圖／消防局提供
彰化縣芬園鄉139線大彰路1段福榕宮附近，今天上午發生重型機車與小貨車發生碰撞車禍，兩駕駛人均受傷送醫，車禍原因由彰化警方調查中。圖／消防局提供

重機 彰化 彰化縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

花蓮193縣道空軍士兵跨雙黃線撞計程車 妻小遭拋出車外7人傷

找到了！彰化男疑落海失蹤2天卡消波塊 搜救人員苦戰救出

影／紅燈前煞不住？六旬婦騎機車北區連撞2車 警籲路口提前減速

黑煙直竄！桃園藝文特區旁住宅驚傳火警 熱水器燃燒幸無人傷亡

相關新聞

宜蘭瓦斯車在三星路口遭側撞瞬間起火 瓦斯桶滾落險引爆4傷送醫

宜蘭縣三星鄉三星路今天下午發生瓦斯車遭汽車側撞，造成瓦斯車駕駛與汽車內3人，共4人受傷送醫。撞擊當下，載有瓦斯桶的小貨車車頭瞬間起火，隨後整輛車陷入火海，部分瓦斯桶還滾落地面，讓人看了怵目驚心，民眾擔心瓦斯桶發生爆炸，紛紛提醒不要靠近，最後瓦斯車被燒到只剩骨架。

國3和美段3大1小車追撞…2輛化學槽車幸為空車 3駕駛受傷

國3彰化和美路段今天上午發生3大車、1小車追撞車禍，其中2輛是廢氫氟酸槽車，幸好是空車，否則後果不堪設施，不過，這場車禍仍造成3名駕駛受輕傷，肇事原因由國道第7警察大隊調查中。

彰化芬園139線重機與小貨車碰撞 雙方駕駛受傷送醫

彰化縣芬園鄉139線大彰路1段福榕宮附近，今天上午發生重型機車與小貨車發生碰撞車禍，兩駕駛人均受傷送醫，車禍原因由彰化警方調查中。

照服員在路旁整理雇主輪椅 慘遭車撞送醫不治 雇主：她1周來3天很盡責

張姓老翁今天駕駛自小客貨車，撞上在路旁整理雇主輪椅的高姓照服員，高婦送醫不治。張接受檢測，體內無酒精和毒品反應，警方將他帶回警局製作筆錄，將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

東北季風南下引海象增強 竹南「波特船」翻覆2人獲救

近年來興起的「波特船」海釣活動，目前苗縣竹南、後龍沿海假日也普遍可見，但因船小不耐扛強風強浪易翻船；因東北季風南下引海象增強，竹南龍鳳漁港外昨午就發生一起波特船翻覆意外，幸落海2人均安全獲救。

影／羅東夜市誇張搶道！兩男路口貼臉大吵癱瘓交通 民眾看傻眼

宜蘭羅東夜市假日逛街用餐人潮相當多，昨晚6時許兩輛車行駛到十字路口，一輛車要左轉、一轉要直行，互不相讓；兩男駕駛竟然直接把車子停在路口，下車近距離貼著對方的臉，大聲叫囂互罵，來往車輛受阻無法通行，讓人看傻眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。