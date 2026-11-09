國3和美段3大1小車追撞…2輛化學槽車幸為空車 3駕駛受傷

國3彰化和美路段今天上午發生3大車、1小車追撞車禍，其中2輛是廢氫氟酸空槽車，造成3名駕駛受輕傷，肇事原因由國道第7警察大隊調查中。圖／消防局提供

國3彰化和美路段今天上午發生3大車、1小車追撞車禍，其中2輛是廢氫氟酸槽車，幸好是空車，否則後果不堪設施，不過，這場車禍仍造成3名駕駛受輕傷，肇事原因由國道第7警察大隊調查中。

彰化縣消防局是在今天上午10時41分許獲報，指彰化縣和美鎮國道3號192.7公里北上路段，發生大小車追撞事故，立即調派消防車2輛、救護車2輛、消防人員8人前往搶救，由東區分隊小隊長顏孝丞指揮。

消防人員到場，發現現場為4台車輛發生事故，包括1輛砂石車，2輛標示為廢氫氟的空槽車，未載送任何化學物質，另有1輛自小客車。此一車禍共有3名傷者，均意識清楚，肢體疼痛擦傷，分別往送台中烏日林新與彰化秀傳醫院治療。

此一車禍主要現場外側車道，不過造成嚴重堵車，車輛回堵約3公里，直到12時10分才排除。