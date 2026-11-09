快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

照服員在路旁整理雇主輪椅 慘遭車撞送醫不治 雇主：她1周來3天很盡責

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓老翁今天駕駛自小客貨車，撞上在路旁整理雇主輪椅的高姓照服員，高婦送醫不治。張接受檢測，體內無酒精和毒品反應，警方將他帶回警局製作筆錄，將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

基隆警方調查，66歲張姓老翁今天日上午8時45分，開車沿中正區祥豐街行駛，在一處向右轉彎路段偏離車道，右前車頭直撞上在路旁整理輪椅的66歲高姓婦人。

高婦遭猛烈撞擊，受傷倒地。消防人員到場護護時，高婦已無呼吸心跳，施予急救送送往衛生福利部基隆醫院，醫師搶救無效，上午9時57分宣告不治。

員警對張姓老翁進行檢測，體內無酒精或毒品反應。警方已完成事故現場測繪採證，並調閱現場路口監視器影像，調查肇事過程，後續將依過失致死罪將張移送基隆地檢署偵辦，並報請檢察官會同法醫相驗，釐清肇事原因與責任歸屬。

張姓老翁開車肇事後，下車蹲坐在路邊，神情懊惱，一度否認有撞到人。高婦照顧的老翁家屬質疑，輪椅都被輾成這樣了，還說沒撞到，「那是撞到鬼喔」，張後來坦承肇事。

老翁的兒子說，高姓照服員已照顧他的爸爸3、4個月，每周固定到家中服務3天，相當盡責，也與家人相處融洽，沒想到今天來家中會發生這種事。

張姓男子今天駕駛車撞上在路旁整理雇主輪椅的高姓照服員，高婦送醫不治。警方將張帶回警局製作筆錄，將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。圖／讀者提供
張姓男子今天駕駛車撞上在路旁整理雇主輪椅的高姓照服員，高婦送醫不治。警方將張帶回警局製作筆錄，將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。圖／讀者提供

照服員 輪椅 雇主 基隆 過失致死

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／紅燈前煞不住？六旬婦騎機車北區連撞2車 警籲路口提前減速

高雄BMW駕駛自撞電線桿被警測出毒駕 害同車女友挨罰

花蓮193縣道空軍士兵跨雙黃線撞計程車 妻小遭拋出車外7人傷

62歲男獨登山失聯…連找3天才發現倒在步道下方 已無呼吸心跳

相關新聞

國3和美段3大1小車追撞…2輛化學槽車幸為空車 3駕駛受傷

國3彰化和美路段今天上午發生3大車、1小車追撞車禍，其中2輛是廢氫氟酸槽車，幸好是空車，否則後果不堪設施，不過，這場車禍仍造成3名駕駛受輕傷，肇事原因由國道第7警察大隊調查中。

影／羅東夜市誇張搶道！兩男路口貼臉大吵癱瘓交通 民眾看傻眼

宜蘭羅東夜市假日逛街用餐人潮相當多，昨晚6時許兩輛車行駛到十字路口，一輛車要左轉、一轉要直行，互不相讓；兩男駕駛竟然直接把車子停在路口，下車近距離貼著對方的臉，大聲叫囂互罵，來往車輛受阻無法通行，讓人看傻眼。

照服員在路旁整理雇主輪椅 慘遭車撞送醫不治 雇主：她1周來3天很盡責

張姓老翁今天駕駛自小客貨車，撞上在路旁整理雇主輪椅的高姓照服員，高婦送醫不治。張接受檢測，體內無酒精和毒品反應，警方將他帶回警局製作筆錄，將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

東北季風南下引海象增強 竹南「波特船」翻覆2人獲救

近年來興起的「波特船」海釣活動，目前苗縣竹南、後龍沿海假日也普遍可見，但因船小不耐扛強風強浪易翻船；因東北季風南下引海象增強，竹南龍鳳漁港外昨午就發生一起波特船翻覆意外，幸落海2人均安全獲救。

影／紅燈前煞不住？六旬婦騎機車北區連撞2車 警籲路口提前減速

台中市北區中清路、育德街口8日下午發生3部機車碰撞事故，六旬張姓女騎士撞上前方停等紅燈的機車後向左倒地，再波及另一部同向停等機車，造成張女及2名乘客擦挫傷送醫。3名駕駛均無酒駕、毒駕情形，肇事原因仍待警方釐清。

正崴精密土城工廠驚傳大火 5樓竄出火煙1員工受困消防奮力灌救中

知名電子零組件與系統整合製造大廠正崴精密土城工廠，今天上午8時許突然發生火警，5樓處竄出火煙，還傳出有人受困。新北消防局獲報派遣23輛車54人前往灌救，發現火勢有延燒之虞，目前有1名男員工於安全區待救，確切起火原因仍待調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。