照服員在路旁整理雇主輪椅 慘遭車撞送醫不治 雇主：她1周來3天很盡責

張姓老翁今天駕駛自小客貨車，撞上在路旁整理雇主輪椅的高姓照服員，高婦送醫不治。張接受檢測，體內無酒精和毒品反應，警方將他帶回警局製作筆錄，將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

基隆警方調查，66歲張姓老翁今天日上午8時45分，開車沿中正區祥豐街行駛，在一處向右轉彎路段偏離車道，右前車頭直撞上在路旁整理輪椅的66歲高姓婦人。

高婦遭猛烈撞擊，受傷倒地。消防人員到場護護時，高婦已無呼吸心跳，施予急救送送往衛生福利部基隆醫院，醫師搶救無效，上午9時57分宣告不治。

員警對張姓老翁進行檢測，體內無酒精或毒品反應。警方已完成事故現場測繪採證，並調閱現場路口監視器影像，調查肇事過程，後續將依過失致死罪將張移送基隆地檢署偵辦，並報請檢察官會同法醫相驗，釐清肇事原因與責任歸屬。

張姓老翁開車肇事後，下車蹲坐在路邊，神情懊惱，一度否認有撞到人。高婦照顧的老翁家屬質疑，輪椅都被輾成這樣了，還說沒撞到，「那是撞到鬼喔」，張後來坦承肇事。

老翁的兒子說，高姓照服員已照顧他的爸爸3、4個月，每周固定到家中服務3天，相當盡責，也與家人相處融洽，沒想到今天來家中會發生這種事。