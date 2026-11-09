東北季風南下引海象增強 竹南「波特船」翻覆2人獲救

昨中午有波特船在龍鳳漁港外翻覆，海巡單位獲報立即協同在地漁民出海救援，順利救起2人並拖帶浮具返港。圖／海巡署提供

近年來興起的「波特船」海釣活動，目前苗縣竹南、後龍沿海假日也普遍可見，但因船小不耐扛強風強浪易翻船；因東北季風南下引海象增強，竹南龍鳳漁港外昨午就發生一起波特船翻覆意外，幸落海2人均安全獲救。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，8日中午，龍鳳安檢所接獲2名民眾搭乘俗稱波特船的海釣浮具，於龍鳳漁港外翻覆落海通報，立即協同在地漁民出海救援，順利救起2人並拖帶浮具返港。

可拆卸摺疊方便陸上運輸的波特船，因造價不高，也不需要支付停靠在港邊的費用，更不需要保養維修，花小錢就能得到像遊艇一樣的快樂，還被稱為「窮人遊艇」，很受玩家歡迎，不過卻隱藏安全隱憂。

對此，南龍區漁會總幹事顏德坤表示，波特船隨意從港區附近出海釣魚，許多漁民認為這會影響其作業動線，還可能與漁船碰撞造成傷亡意外，希望有關單位能加強對「波特船」的管理。