影／羅東夜市誇張搶道！兩男路口貼臉大吵癱瘓交通 民眾看傻眼

宜蘭羅東夜市假日逛街用餐人潮相當多，昨晚6時許兩輛車行駛到十字路口，一輛車要左轉、一轉要直行，互不相讓；兩男駕駛竟然直接把車子停在路口，下車近距離貼著對方的臉，大聲叫囂互罵，來往車輛受阻無法通行，讓人看傻眼。

宜蘭知名景點羅東夜市假日晚間都會實施交通管制、封閉部分路段，提供遊客安全逛街環境。昨晚在周邊尚未封閉的熱鬧路段，一輛黑色休旅車與一輛灰色轎車因轉彎與直行搶道爆發口角衝突。

誇張過程被民眾拍下傳至網路社群Threads引發熱議，網友說「都多大的人，為了面子，害大家都過不了」、「超誇張耶」、「羅東夜市又是假日」、「臉貼臉對罵，互噴口水」。

現場畫面顯示，黑車駕駛當時準備左轉，灰車則欲直行，兩車車頭緊逼卡在車道中央、動彈不得。黑車駕駛隨後火氣大發直接下車，衝向對方車前近距離叫囂，雙方在馬路中央大聲喊著要「叫警察」，粗暴行為導致後方車流完全癱瘓，路過遊客與周邊店家看傻眼。

對此，羅東警分局表示，該案係因左轉車輛未依規定讓直行車先行而引發紛爭，目前已依規定受理報案，並正調閱監視器畫面釐清事件全貌，相關交通違規事項後續將進行舉發。

黑車駕駛當時準備左轉，灰車欲直行，互不相讓，兩車車頭緊逼卡在車道中央、動彈不得。圖／警方提供

兩車駕駛怒氣下車，幾乎臉貼著臉，在羅東夜市的路口對罵，癱瘓交通，讓路人看傻眼。圖／翻攝自Threads