快訊

勞退提繳率該拉高？學者：再加碼恐讓加薪更難

蔡詩萍、林書煒學霸女兒登雜誌封面！深V黑蕾絲洋裝性感美照曝光

廖玉蕙指垃圾車廣播替蔣萬安拉票挨告 藍營轟：活成方唐鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

怎麼了？中壢火車站周邊爆衝突 3泰籍移工遭警方帶回

桃園電子報／ 桃園電子報

vlcsnap 2026 11 09 10h16m45s440 result
中壢火車站附近爆發民眾衝突，中壢警分局獲報到場處理，帶回涉案的3名泰國籍移工。圖：讀者提供

中壢火車站附近昨(8)日晚間20時許爆發民眾衝突，中壢警分局獲報到場處理，帶回涉案的3名泰國籍移工。據悉，3人彼此原不相識，疑似因不慎碰撞引發糾紛，進而發生衝突，全案警詢後依《社會秩序維護法》裁罰。

vlcsnap 2026 11 09 10h16m29s923 result
3名移工彼此原不相識，疑似因不慎碰撞引發糾紛，進而發生衝突。圖：讀者提供

中壢分局說明，昨晚恰逢分局執行「115年11月第1週外來人口治安顧慮場所臨檢暨查緝失聯移工勤務」，於中壢火車站周邊部署警力，警方獲報後即以優勢警力到場處置，將32歲梁姓男子、29歲謝姓男子及27歲力姓男子帶回釐清案情，依法辦理。

警方提到，此次勤務另於11月7日查獲逾期停留泰國籍女子3名；昨日查獲失聯移工3名，分別為越南籍男子2名、印尼籍女子1名，另查獲逾期停留泰國籍女子2名，兩日合計查獲失聯移工3名、逾期停留外籍人士5名。

中壢分局長林鼎泰表示，警方將持續加強車站周邊及人潮聚集場所巡邏、臨檢，落實查緝失聯移工及逾期停留外籍人士，維護轄區治安與公共場所秩序；也呼籲民眾遇有碰撞或糾紛，應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力解決問題，如需協助可撥打110報警，避免因一時衝動而觸法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：怎麼了？中壢火車站周邊爆衝突 3泰籍移工遭警方帶回

中壢 移工 火車站

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／紅燈前煞不住？六旬婦騎機車北區連撞2車 警籲路口提前減速

花蓮193縣道空軍士兵跨雙黃線撞計程車 妻小遭拋出車外7人傷

慘！畢生積蓄全買生基塔位遇詐 7旬婦想脫手反淪車手

波蘭驚爆無差別槍擊6死15傷 恐嫌家中發現3近親遺體

相關新聞

影／羅東夜市誇張搶道！兩男路口貼臉大吵癱瘓交通 民眾看傻眼

宜蘭羅東夜市假日逛街用餐人潮相當多，昨晚6時許兩輛車行駛到十字路口，一輛車要左轉、一轉要直行，互不相讓；兩男駕駛竟然直接把車子停在路口，下車近距離貼著對方的臉，大聲叫囂互罵，來往車輛受阻無法通行，讓人看傻眼。

影／紅燈前煞不住？六旬婦騎機車北區連撞2車 警籲路口提前減速

台中市北區中清路、育德街口8日下午發生3部機車碰撞事故，六旬張姓女騎士撞上前方停等紅燈的機車後向左倒地，再波及另一部同向停等機車，造成張女及2名乘客擦挫傷送醫。3名駕駛均無酒駕、毒駕情形，肇事原因仍待警方釐清。

正崴精密土城工廠驚傳大火 5樓竄出火煙1員工受困消防奮力灌救中

知名電子零組件與系統整合製造大廠正崴精密土城工廠，今天上午8時許突然發生火警，5樓處竄出火煙，還傳出有人受困。新北消防局獲報派遣23輛車54人前往灌救，發現火勢有延燒之虞，目前有1名男員工於安全區待救，確切起火原因仍待調查。

汐止社區大樓傳爆炸聲後起火 12樓竄火煙消防出動27車62人灌救

新北市汐止區福德一路1棟社區大樓今早8時許發生火警，有民眾聽到爆炸聲後隨即看到12樓處冒出火煙，新北市消防局派遣27輛各式消防救護車輛及62人前往搶救，消防人員升起雲梯車從空中灌救，目前已將火勢控制，確切起火原因仍待調查。

土城廠辦大樓起火竄大量火煙 疑有人受困消防奮力灌救中

新北市土城區中山路1棟廠辦大樓，今天上午8時許5樓處突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出，屋內還疑似有人受困。新北市消防局獲報派遣23輛車54人前往灌救，消防人員到場發現火勢有延燒之虞，目前正進入救援及奮力灌救中，火警原因待查。

高雄鐵皮汽修廠火警延燒連棟5戶 葬儀社兄弟檔雙亡

高雄市某汽車修護鐵皮工廠昨發生火警，延燒連棟五戶，其中葬儀社王姓屋主的十九歲和十七歲兒子，被尋獲已成焦屍，因廠房存放易燃材料，火勢猛烈，一公里外都可見黑煙，消防隊搶救一個半小時才撲滅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。