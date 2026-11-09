中壢火車站附近爆發民眾衝突，中壢警分局獲報到場處理，帶回涉案的3名泰國籍移工。圖：讀者提供

中壢火車站附近昨(8)日晚間20時許爆發民眾衝突，中壢警分局獲報到場處理，帶回涉案的3名泰國籍移工。據悉，3人彼此原不相識，疑似因不慎碰撞引發糾紛，進而發生衝突，全案警詢後依《社會秩序維護法》裁罰。

3名移工彼此原不相識，疑似因不慎碰撞引發糾紛，進而發生衝突。圖：讀者提供

中壢分局說明，昨晚恰逢分局執行「115年11月第1週外來人口治安顧慮場所臨檢暨查緝失聯移工勤務」，於中壢火車站周邊部署警力，警方獲報後即以優勢警力到場處置，將32歲梁姓男子、29歲謝姓男子及27歲力姓男子帶回釐清案情，依法辦理。

警方提到，此次勤務另於11月7日查獲逾期停留泰國籍女子3名；昨日查獲失聯移工3名，分別為越南籍男子2名、印尼籍女子1名，另查獲逾期停留泰國籍女子2名，兩日合計查獲失聯移工3名、逾期停留外籍人士5名。

中壢分局長林鼎泰表示，警方將持續加強車站周邊及人潮聚集場所巡邏、臨檢，落實查緝失聯移工及逾期停留外籍人士，維護轄區治安與公共場所秩序；也呼籲民眾遇有碰撞或糾紛，應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力解決問題，如需協助可撥打110報警，避免因一時衝動而觸法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：怎麼了？中壢火車站周邊爆衝突 3泰籍移工遭警方帶回