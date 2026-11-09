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楊梅情侶吵架下秒自撞電桿 他沒喝酒卻一度拒測

桃園電子報／ 桃園電子報

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疑似是情侶吵架，女方獨自離開，男方開車找人時不慎自撞。圖：讀者提供

桃園市楊梅區金山街275巷昨(8)日晚間19時許發生一台自小客車自撞電線桿事故，楊梅警分局獲報到場處理，發現疑似是情侶吵架，女方獨自離開，男方開車找人時不慎自撞。警方依規定對肇事的32歲鄭姓男子實施酒測時，男子一度不願配合，不過最後測出來酒測值為0。針對情侶糾紛情形，警方已依通報家暴。

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警方依規定對肇事的32歲鄭姓男子實施酒測時，男子一度不願配合，不過最後測出來酒測值為0。圖：讀者提供

楊梅分局說明，鄭男與女友疑似因相處問題發生爭吵糾紛，過程中女方獨自離去，鄭男因而開車尋找，後續不慎發生自撞事故。警方現場欲對鄭男實施酒測時，他一度消極不配合並與警方爭執，最終順利施測，其酒測值為0。

有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。至於男女糾紛部分，現場經警方協助後雙方各自離去，警方已依規定完成家暴通報。

警方呼籲，駕駛車輛應隨時注意車前狀況，若有發生爭執等情事，務必冷靜應對並尋求警方協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅情侶吵架下秒自撞電桿 他沒喝酒卻一度拒測

自撞 情侶 酒測

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