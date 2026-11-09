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影／紅燈前煞不住？六旬婦騎機車北區連撞2車 警籲路口提前減速
台中市北區中清路、育德街口8日下午發生3部機車碰撞事故，六旬張姓女騎士撞上前方停等紅燈的機車後向左倒地，再波及另一部同向停等機車，造成張女及2名乘客擦挫傷送醫。3名駕駛均無酒駕、毒駕情形，肇事原因仍待警方釐清。
第二警分局在8日下午2時15分許獲報，中清路與育德街口發生交通事故，隨即派員到場處理。
據警方初步了解，張女（64歲）騎機車沿北區中清路往健行路方向直行，行經事故路口時，與前方同向停等紅燈的機車發生碰撞，機車隨後向左倒地，又撞上同樣停等紅燈的第三部機車，釀成3車碰撞。
事故造成張女及另2部機車的乘客多處擦挫傷，均送醫救治，詳細傷勢仍待院方確認；另2名駕駛則未受傷。警方對3名駕駛實施酒測，均無飲酒情形，也無毒品徵候，車內未發現毒品相關跡證，排除毒駕可能。詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調查。
第二警分局呼籲，用路人行車時應隨時注意車前狀況，並與前車保持安全距離；接近路口時應提前減速慢行，遇紅燈或前車停等時，及早平穩煞車，避免因未注意前方動態而發生追撞，共同維護交通安全。
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