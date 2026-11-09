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一句關懷照亮回家路 七旬翁坐過站迷途 熱心房仲報警助返家

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬何姓老翁獨自搭公車補辦身分證，近日返程疑因坐過站迷失方向，體力耗盡蜷坐騎樓。熱心房仲察覺異狀報警，第三分局員警查證住址後，陪同他返回約4公里外的住處，警民接力讓長者平安到家。

第三警分局勤工所巡佐陳永祥、警員王柏豐，2日晚間7時許巡邏時獲報，南區復興路有民眾需要協助，到場發現七旬何姓老翁蜷坐在騎樓。

經了解，何男因遺失身分證，當天一早獨自搭公車外出補辦，返程時疑似坐過站，下車後找不到回家方向，走累了只好在店家騎樓休息。附近一名房仲上前關心，察覺他方向感失靈，隨即報警。

由於何男所述住址與身分證登載資料不同，員警先將他帶回派出所查證，確認現居地址無誤後，考量他獨居且已在外奔波整天，主動陪同返家。

鄰居表示，早上看見何男出門後遲遲未歸，正擔心他又迷路，見警方護送他回來，終於鬆了一口氣。

警方提醒，高齡人口增加，失智長輩比例持續攀升，家屬可協助安裝監視設備或向社會局申請緊急救援服務，並為長者配戴具聯絡資訊的手環；民眾若發現長者疑似走失，可撥打110或就近向派出所求助。

台中市七旬何姓老翁迷途，熱心房仲報警，協助他返家。圖／第三警分局提供
台中市七旬何姓老翁迷途，熱心房仲報警，協助他返家。圖／第三警分局提供

台中市七旬何姓老翁迷途，熱心房仲報警，協助他返家。圖／第三警分局提供
台中市七旬何姓老翁迷途，熱心房仲報警，協助他返家。圖／第三警分局提供

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