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高雄兄弟睡夢中葬生火窟死因出爐 疑起火點的汽修廠燒成廢墟

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳥松區忠誠路某汽車修護鐵皮工廠後方今天上午近9時傳火警，火勢猛烈，延燒至中正路連棟5戶，消防59人搶救1個半小時後撲滅，但遭波及的葬儀社王姓屋主的17歲和19歲兒子疑睡夢中來不及逃生葬生火窟，汽修廠則燒成廢墟；據了解，檢警今天下午相驗，2兄弟死因為大面積燒燙傷死亡。

檢警今天下午3時相驗不幸葬生火海的王姓兄弟遺體，兄弟倆的父親王男會同檢警相驗後步出相驗解剖室，因過於傷心一度需家人攙扶，後坐在椅子上忍不住放聲大哭，母親則在旁難過低頭啜泣，場面令人鼻酸。

家屬提及，兩兄弟中的長子補貼家計，經常跑外送到深夜，次子則是前一天參加校慶加上今天假日，父母今早出門時，兩兄弟都還在睡覺，沒想到兄弟沒能逃出火場，從此天人永隔。

據了解，兩兄弟死因為身體大面積遭燒燙傷；下午火調科人員和警方在現場調查，疑似起火點的汽修廠燒成廢墟、鐵皮鋼架扭曲變形成廢鐵，業者蹲在廢墟中找尋重要資料，詳細起火原因由火調科調查釐清。

這起火警發生在今天上午8時51分，位於鳥松區忠誠路8巷的汽車修護廠後方發生火警，消防局出動24輛消防車、59名消防人員投入救災。

由於廠房存放修車易燃材料，火勢猛烈，從忠誠路延燒至中正路連棟的廠房、民宅及葬儀社瞬間陷入火海，高溫致鐵皮屋頂撐不住瞬間塌陷，現場還不時傳出陣陣爆炸聲響，濃濃黑煙像「火龍捲」盤據上空，一公里遠可見，畫面驚人。

受災住戶逃出屋外，但遭波及的葬儀社王姓屋主的17歲和19歲兒子受困二樓來不及逃生受困，在現場等待兒子消息的吳姓婦人焦急萬分，阿嬤說，兩名孫子很孝順，長子為貼補家用跑外送到深夜，火警當下媳婦曾打電話給孫子，但已無人接聽。

火勢經消防員搶救後於10時24分撲滅，消防人員進入火場，在葬儀社2樓房間發現屋主兩名兒子已燒成焦屍。吳婦看到兩名兒子遺體被抬出當場情緒崩潰痛哭失聲，自責「早知道就不出門工作了」。

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被燒得面目全非。記者石秀華／攝影
高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被燒得面目全非。記者石秀華／攝影

高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟；圖為汽修廠屋頂崩塌成廢墟。記者石秀華／攝影
高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟；圖為汽修廠屋頂崩塌成廢墟。記者石秀華／攝影

高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟；圖為汽修廠屋頂崩塌被燒成廢墟。記者石秀華／攝影
高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟；圖為汽修廠屋頂崩塌被燒成廢墟。記者石秀華／攝影

高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟。記者石秀華／攝影
高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟。記者石秀華／攝影

高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟；圖為汽修廠屋頂崩塌被燒成廢墟。記者石秀華／攝影
高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟；圖為汽修廠屋頂崩塌被燒成廢墟。記者石秀華／攝影

高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟；圖為汽修廠屋頂崩塌被燒成廢墟，鐵皮扭曲變形成廢鐵。記者石秀華／攝影
高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟；圖為汽修廠屋頂崩塌被燒成廢墟，鐵皮扭曲變形成廢鐵。記者石秀華／攝影

高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟；圖為汽修廠業者在廢墟找東西。記者石秀華／攝影
高雄市鳥松區忠誠路一處鐵皮汽修廠後方今天上午近九時突傳火警，火勢延燒連棟四戶，被潑級的葬儀社屋主兩兒子葬生火窟；圖為汽修廠業者在廢墟找東西。記者石秀華／攝影

高雄 兄弟 忠誠 燒燙傷

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