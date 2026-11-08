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影／又見酒駕肇事…男開車失控跨越雙黃線 對向女騎士無辜被撞受重傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子涉嫌酒後開車，在基隆市調和街通過彎道時，整輛車失控並衝向對向車道，撞上白姓女騎士，騎在白女後方的騎士，見前車相撞停車，但陳男的轎車又衝過來撞上他。警方依涉犯公共危險罪將陳男移送法辦。

基隆警二分局今天表示，41歲陳男6日下午開車行經調和街124號附近路段時，轎車失控衝撞對向兩輛機車，先被撞的31歲白姓女子受重傷，經消防局送醫急救，今天仍未清醒；另一名騎士只受輕傷。

員警到場測繪採證，釐清事故原因。陳男肇事後，散出酒味，警方對他實施酒測，體內酒精濃度0.58mg/L，依公共危險罪嫌現行犯逮捕，帶回調查後送辦。

白姓女子四肢骨折，傷重昏迷，目前仍住院治療。警方將持續掌握傷勢狀況，追究相關責任。

基隆警二分局呼籲民眾，飲酒後切勿開車，應多利用大眾運輸工具或代駕服務，切勿心存僥倖，以免危害自身及其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子涉嫌酒後開車，在基隆市調和街失控，衝撞對向車道兩輛機車，警方依涉犯公共危險罪將他移送法辦。圖／讀者提供
陳姓男子涉嫌酒後開車，在基隆市調和街失控，衝撞對向車道兩輛機車，警方依涉犯公共危險罪將他移送法辦。圖／讀者提供

陳姓男子涉嫌酒後開車，在基隆市調和街失控，衝撞對向車道兩輛機車，警方依涉犯公共危險罪將他移送法辦。圖／讀者提供
陳姓男子涉嫌酒後開車，在基隆市調和街失控，衝撞對向車道兩輛機車，警方依涉犯公共危險罪將他移送法辦。圖／讀者提供

酒駕 騎士 失控 基隆

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