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桃園八德住宅火警！電動機車起火濃煙竄出 2高齡住戶嗆傷送醫
桃園市八德區廣興路一處5層樓住宅今天傍晚發生火警，1樓門口電動機車、冰箱及雜物起火燃燒，現場一度濃煙瀰漫，消防局獲報出動25名消防人員、9輛消防車及3輛救護車趕往搶救，火勢迅速獲得控制。不過，現場一對分別80歲、75歲的朱姓男女因吸入濃煙，出現呼吸不適症狀，雙雙送醫治療，詳細起火原因仍待調查。
火警發生時，現場濃煙不斷竄出，廣興路周邊數條道路籠罩在煙霧中，引發鄰近居民注意。從民眾拍攝畫面可見，街道上瀰漫大量濃煙，消防車輛趕抵現場，附近居民紛紛出門查看。
桃園市消防局表示，今天傍晚5時55分接獲報案，指八德區廣興路一處住宅發生火警，立即派遣八德分隊等消防人車前往搶救，消防人員於晚間6時7分抵達現場，發現起火建築為地上5層樓鋼筋混凝土結構住宅，1樓門口電動機車、冰箱及民生物品燃燒，隨即布署水線灌救。
消防局指出，火勢於晚間6時11分獲得控制，6時18分完全撲滅，並於6時36分完成殘火處理。現場有2名住戶因吸入濃煙受傷，分別為80歲朱姓男子及75歲朱姓女子，兩人均出現呼吸不適症狀，所幸沒有明顯外傷，經救護人員評估後，預防性送往聖保祿醫院治療。現場財物損失及確切起火原因，仍待進一步調查釐清。
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