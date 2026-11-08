外傘頂洲舢舨遭浪打翻！2漁民困沙洲待援 海巡搶在漲潮前救人

嘉義外海知名沙洲外傘頂洲今天上午發生舢舨翻覆意外，2名漁民航行途中遭海浪打翻船隻，所幸附近水域較淺，2人得以站立並逃往沙洲高處避難。海巡署中部分署第四岸巡隊獲報，立即出動救生艇及無人機救援，趕在漲潮前將2人救出，下午平安返港，均未受傷，無須送醫。

海巡署表示，第四岸巡隊下湖口安檢所今天上午11時許接獲民眾報案，外傘頂洲有2名漁民因舢舨翻覆受困，急需救援。勤務人員立即派遣救生艇前往，同時運用無人機從空中掌握現場狀況，監控受困人員安全。

據了解，2名漁民原本駕駛舢舨航行至外傘頂洲北側海域，不料途中遭海浪打翻，船隻當場翻覆。所幸事發地點鄰近沙洲，水深尚可讓2人站立，漁民隨即涉水移往地勢較高處暫避，並設法向海巡求援。

由於外傘頂洲周邊海域受到潮汐影響，隨著漲潮時間逼近，原本可供站立避難的沙洲可能逐漸遭海水淹沒，增加救援難度。海巡人員抵達後把握時間，順利將2名漁民接上救生艇，並於下午2時許平安返港。

經初步檢傷，2名漁民身體狀況正常，均無須送醫，對於海巡人員及時趕抵救援表達感謝。

第四岸巡隊表示，今天適逢「118海巡節」，同仁仍持續堅守海上救援崗位，能在節日當天順利救回2名漁民，讓民眾平安返家，就是最好的節日禮物。

海巡呼籲，民眾出海前應掌握天候及海象變化，確認船舶動力、通訊及救生設備功能正常，航行期間全程穿妥救生衣，尤其沙洲周邊水域應留意潮汐及海浪變化。如遇海上急難事故，可立即撥打118免付費服務專線求援。

海巡署第四岸巡隊獲報外傘頂洲2名漁民因舢舨翻覆受困，立即出動救生艇前往救援，順利將2人接回。圖／海巡署提供

海巡署運用無人機從空中監控外傘頂洲救援現場，救援人員駕駛救生艇靠近沙洲，趕在漲潮前救回2名受困漁民。圖／海巡署提供

2名漁民因舢舨遭海浪打翻，幸運逃往外傘頂洲較高處避難，海巡人員到場掌握狀況，展開救援行動。圖／海巡署提供