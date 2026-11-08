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新店驚傳墜樓命案！49歲越南出身女幫傭 疑清掃陽台墜樓亡

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市新店區中正路一處住宅大樓今下午發生墜樓死亡案件，49歲阮姓女幫傭疑似在13樓陽台打掃時，不慎墜落至1樓大廳，當場失去意識。警消獲報趕抵現場，緊急將阮女送往新店耕莘醫院搶救，仍宣告不治。警方初步排除他殺可能，詳細墜樓原因仍待調查釐清。

警方指出，今天下午4時許接獲119轉報，新店區中正路一處住宅大樓有人墜樓，轄區碧潭派出所員警隨即趕赴現場，發現阮女從13樓陽台墜落至1樓大廳，已陷入昏迷，救護人員現場急救後，緊急送往新店耕莘醫院，但經搶救仍傷重不治。

據了解，阮女為越南出身，已領有台灣身分證，平時從事幫傭工作。事發時疑似正在清掃13樓陽台，不明原因突然墜樓。警方獲報後也聯繫72歲彭姓雇主到場協助了解案情。

警方表示，目前已通知死者丈夫到場協助後續處置，初步排除他殺可能，至於阮女是否在打掃過程中發生意外，以及確切墜樓原因，仍待進一步調查釐清。

新北市新店區中正路一處住宅大樓今下午發生墜樓死亡案件。記者張策／翻攝
新北市新店區中正路一處住宅大樓今下午發生墜樓死亡案件。記者張策／翻攝

新北市新店區中正路一處住宅大樓今下午發生墜樓死亡案件。記者張策／翻攝
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新北市新店區中正路一處住宅大樓今下午發生墜樓死亡案件。記者張策／翻攝
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