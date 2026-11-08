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62歲男獨登山失聯…連找3天才發現倒在步道下方 已無呼吸心跳

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

62歲黃姓男子5日獨自去新北市瑞芳區爬山失聯，家屬6日一早報案求援。消防人員接連兩天上山沒找到人，今天下午才在山區發現他倒地死亡。警方將在製作相關人筆錄後，報請檢察官相驗，釐清死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心6日清晨接獲黃男家屬報案，指黃男5日前往瑞芳滴水山登山後，一直沒有回家， 也無法用電話聯絡上人，擔心發生意外，請求協助救援。

警、消追查黃男行蹤，查出他5日下午3時在四腳亭火車站下車，接著搭乘公車在蘇厝站下車，然後由永興宮旁上山。

救難人員6日、7日上山都沒有找到黃男，今天再次上山搜救，下午2時許在海拔136公尺滴水山步道右側下方發現黃男，已無呼吸、心跳。救難人員搬運下山後，送往基隆殯儀館，交由檢警進行後續調查與相驗作業。

63歲黃姓男子獨自爬山失聯，救難人員3天後找到他，已無呼吸心跳，送往基隆殯儀館，由警方接手調查及報驗，釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
63歲黃姓男子獨自爬山失聯，救難人員3天後找到他，已無呼吸心跳，送往基隆殯儀館，由警方接手調查及報驗，釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝

63歲黃姓男子獨自爬山失聯，救難人員3天後找到他，已無呼吸心跳，送往基隆殯儀館，由警方接手調查及報驗，釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
63歲黃姓男子獨自爬山失聯，救難人員3天後找到他，已無呼吸心跳，送往基隆殯儀館，由警方接手調查及報驗，釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝

失聯 登山 心跳 瑞芳

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