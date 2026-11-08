找到了！彰化男疑落海失蹤2天卡消波塊 搜救人員苦戰救出

彰化縣線西鄉釣魚平台昨天發生民眾疑似落海事件，失蹤兩天的46歲吳姓男子今天上午被尋獲，但人卡在消波塊狹窄空間，無法直接移出，空勤總隊直升機曾三度靠近評估吊掛，仍因現場環境危險無法執行。救難人員最後動用千斤頂及3組油壓撐開器擴大空間，歷經一番努力，下午3點多將人救出，人已無生命徵象。

彰化縣消防局第一大隊表示，昨接獲海巡通報，指線西鄉釣魚平台往西海域疑似有人落海，現場留有一輛機車，研判可能為落水點。消防人員上午8時20分抵達現場集結，隨即展開搜索，採取岸上人員目視巡查及無人機空中搜尋雙軌並進，並結合彰化縣救難協會船艇及無人機協助，搜索範圍以疑似落水點為中心，向南側下游及西側外海延伸約1公里，也針對蚵架、沙洲等可能滯留溺者的區域加強搜尋。

不過，第一天搜索至下午4時20分，仍未尋獲失蹤者，考量天色昏暗，經現場指揮官與家屬討論後，暫停搜救。

消防人員今天上午再度集結，並成立前進指揮站，上午接近10點透過無人機在消波塊區域發現吳男，但人卡在消波塊內。由於現場空間狹窄，搜救人員先以繩索固定，並評估後續救援方式。

上午11時23分，空勤總隊直升機抵達現場，經三度靠近評估，認為現場環境具有危險性，無法進行吊掛救援，隨後離開。消防局第一大隊副大隊長江錦松指說，到了下午退潮後，搜救人員徒步進入消波塊區域，與海巡人員研議脫困方式，並請求第五大隊特搜人員攜帶破壞器材支援，先後使用千斤頂及3組油壓撐開器製造操作空間，下午3時46分終於將吳男救出。

彰化縣消防局第一天出動消防車6輛、救護車1輛、無人機1架、船艇2艘及消防人員11人；第二天則出動消防車3輛、救護車1輛、無人機1架、船艇1艘及消防人員8人，詳細溺者落水原因仍需進一步調查。

彰化縣線西鄉釣魚平台昨天發生民眾疑似落海事件，失蹤兩天的46歲吳姓男子今天上午終於被尋獲，但人卡在消波塊狹窄空間，無法直接移出。圖／彰化消防局提供

彰化線西鄉釣魚平台昨天發生民眾疑似落海事件，失蹤兩天的46歲吳姓男子今天上午終於被尋獲，救難人員動用千斤頂及3組油壓撐開器擴大消波塊空間，歷經一番努力，下午3點多將人救出。圖／彰化消防局提供

彰化縣線西鄉釣魚平台昨天發生民眾疑似落海事件，失蹤兩天的46歲吳姓男子今天上午終於被尋獲，救難人員最後動用千斤頂及3組油壓撐開器擴大消波塊空間，將人救出。圖／彰化消防局提供