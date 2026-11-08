中和騎車到新店訪友遇死劫 32歲男遭轎車碰撞…傷重不治

新北市新店區北宜路一段與文中路口4日晚間發生死亡車禍，51歲劉姓男子駕駛自小客車準備返家，行經路口時疑似向右偏行欲停靠路邊，與同向右後方直行的32歲林姓機車騎士發生碰撞。林男當時從中和騎車前往新店找朋友，未料途中發生意外，因胸部重創、內出血送醫搶救，仍於隔天凌晨宣告不治，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

警方指出，事故發生於4日晚間10時26分許，劉男當時駕駛自小客車沿北宜路一段往宜蘭方向行駛，行經文中路口時，疑似為了停靠路邊向右偏行，與同向右後方騎乘250cc白牌普通重型機車直行的林男發生碰撞。

從事故現場照片可見，林男騎乘的紅白色機車倒臥路旁，車身有明顯擦撞痕跡，周邊散落車體碎片及物品，現場一片狼藉。

事故造成劉男未受傷，林男則因胸部傷勢嚴重，並有內出血情形，由救護車緊急送往新店慈濟醫院急救，但經搶救後仍傷重不治，於5日凌晨1時11分宣告死亡。

據了解，劉男當時正準備返家，林男則是從中和騎車前往新店找朋友，不料途中發生意外。警方表示，現場未發現毒駕、酒駕情事，至於雙方行車動線及確切事故原因，仍待後續調查釐清。

新北市新店區北宜路一段4日晚間發生死亡車禍，32歲林姓騎士與自小客車碰撞後，因胸部重創、內出血送醫不治。記者張策／翻攝

新北市新店區北宜路一段4日晚間發生死亡車禍，32歲林姓騎士與自小客車碰撞後，因胸部重創、內出血送醫不治。記者張策／翻攝

新北市新店區北宜路一段4日晚間發生死亡車禍，32歲林姓騎士與自小客車碰撞後，因胸部重創、內出血送醫不治。記者張策／翻攝