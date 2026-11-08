黑煙直竄！桃園藝文特區旁住宅驚傳火警 熱水器燃燒幸無人傷亡

桃園市桃園區新埔八街一處住宅今天下午發生火警，1樓後方陽台的家電及熱水器起火燃燒，大量黑煙沿著建築物向上竄升，藝文特區附近也清楚可見。消防局獲報後出動3車、7名消防人員趕往灌救，約20分鐘後撲滅火勢，所幸現場無人受傷或受困，確切起火原因仍待消防局進一步調查。

據了解，起火建築物為地上6層、地下1層的鋼筋混凝土結構住宅，消防局今天下午1時54分接獲火警通報，隨即派遣3輛消防車、7名消防人員趕赴現場，救災人員於下午2時抵達，發現火勢集中在建築物1樓後方陽台。

從民眾拍攝的現場畫面可見，火警發生後，住宅一側不斷冒出大量黑煙，濃煙沿著建築物外牆向上竄升，在附近街區相當醒目。由於事發地點鄰近桃園藝文特區，引起不少路過民眾注意，也有人將現場畫面上傳網路。

消防人員到場後立即布署水線搶救，火勢於下午2時15分獲得控制，並在2時17分完全撲滅，從接獲報案至撲滅約23分鐘。

消防局表示，現場燃燒物為1樓後方陽台的家電及熱水器，火勢並未造成任何人員傷亡。至於財物損失情形及起火原因，目前仍在調查中，後續將由火災調查人員進一步釐清。