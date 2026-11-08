駕車碰撞16車釀1傷 76歲翁：感冒服藥釀禍

周姓男子今早駕駛汽車行經台北市中山區龍江路，碰撞路邊車輛後追撞前方李姓機車騎士，導致李受擦挫傷送醫治療，波及16輛汽機車，警方介入後，周稱因感冒服藥、身體不適而肇事，經檢測確認無毒、酒駕情事。

警方調查，76歲周男上午10時許駕車行經中山區龍江路356巷時，突碰撞路邊停放的1輛汽車及14輛機車，又追撞前方機車騎士51歲李姓女子。事故導致李女身受擦挫傷，經送馬偕醫院治療後無大礙，現場共1輛汽車、15輛機車遭波及。

據悉，周事後稱因感冒服藥、身體不適，影響駕駛操作，不慎駕車肇事。警方經檢測後，已確認周無酒、毒駕情事。警方呼籲，駕駛人如服用藥物恐影響安全駕駛時應避免駕車，以維護用路人行車安全。

周姓男子今早駕駛汽車行經台北市中山區龍江路，碰撞路邊車輛後追撞前方李姓機車騎士，導致李受擦挫傷送醫治療，波及16輛汽機車。圖／警方提供

周姓男子今早駕駛汽車行經台北市中山區龍江路，碰撞路邊車輛後追撞前方李姓機車騎士，導致李受擦挫傷送醫治療，波及16輛汽機車。圖／警方提供

周姓男子今早駕駛汽車行經台北市中山區龍江路，碰撞路邊車輛後追撞前方李姓機車騎士，導致李受擦挫傷送醫治療，波及16輛汽機車。圖／警方提供