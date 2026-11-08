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花蓮193縣道空軍士兵跨雙黃線撞計程車 妻小遭拋出車外7人傷

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮193縣道7日下午發生車禍，一名莊姓空軍士兵開車載著妻小，在行經彎道時疑似疲勞駕駛，突然跨越雙黃線，迎面撞上載有3名新加坡籍遊客的計程車，猛烈撞擊造成轎車翻覆、車體嚴重變形，兩車共7人受傷送醫。

警方指出，事故發生於昨天下午2時許，地點位於193縣道7公里處，30歲莊姓男子駕駛自小客車沿193縣道由南往北行駛，行經彎道時突然偏離車道，跨越中央雙黃線，與對向35歲鄭姓女子駕駛的計程車發生正面碰撞。

根據現場照片，由於撞擊力道猛烈，莊男駕駛的轎車當場側翻，車頭嚴重凹陷變形，坐在副駕駛座、懷抱2歲幼童的妻子甚至撞破車窗，被拋出車外，遭撞計程車左前車頭及駕駛座車門嚴重受損，現場散落車體零件及玻璃碎片，場面驚險。

這起事故造成兩車共7人受傷，其中莊男及車內2名乘客有臉部、手腳擦挫傷；計程車駕駛鄭女及車內3名新加坡籍乘客，則有臉部、腿部及腰部擦挫傷，傷者分別送往慈濟醫院及門諾醫院治療。警方對莊男實施毒品唾液快篩，結果呈陰性，雙方駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步調查。

新城警分局呼籲，用路人行車時應隨時注意前方路況，遵守道路交通標誌、標線及速限規定，且切勿有疲勞駕駛、酒、毒駕等違規行為，以避免交通事故的發生，維護道路交通安全。

花蓮193縣道7日發生車禍，莊姓空軍士兵開車載著妻小，在行經彎道時疑似疲勞駕駛，突然跨越雙黃線，迎面撞上載有3名新加坡籍遊客的計程車，兩車共7人受傷送醫。圖／新城警分局提供
花蓮193縣道7日發生車禍，莊姓空軍士兵開車載著妻小，在行經彎道時疑似疲勞駕駛，突然跨越雙黃線，迎面撞上載有3名新加坡籍遊客的計程車，兩車共7人受傷送醫。圖／新城警分局提供

花蓮193縣道7日發生車禍，莊姓空軍士兵開車載著妻小，在行經彎道時疑似疲勞駕駛，突然跨越雙黃線，迎面撞上載有3名新加坡籍遊客的計程車，兩車共7人受傷送醫。圖／新城警分局提供
花蓮193縣道7日發生車禍，莊姓空軍士兵開車載著妻小，在行經彎道時疑似疲勞駕駛，突然跨越雙黃線，迎面撞上載有3名新加坡籍遊客的計程車，兩車共7人受傷送醫。圖／新城警分局提供

花蓮193縣道7日發生車禍，莊姓空軍士兵開車載著妻小，在行經彎道時疑似疲勞駕駛，突然跨越雙黃線，迎面撞上載有3名新加坡籍遊客的計程車，兩車共7人受傷送醫。圖／新城警分局提供
花蓮193縣道7日發生車禍，莊姓空軍士兵開車載著妻小，在行經彎道時疑似疲勞駕駛，突然跨越雙黃線，迎面撞上載有3名新加坡籍遊客的計程車，兩車共7人受傷送醫。圖／新城警分局提供

花蓮193縣道7日發生車禍，莊姓空軍士兵開車載著妻小，在行經彎道時疑似疲勞駕駛，突然跨越雙黃線，迎面撞上載有3名新加坡籍遊客的計程車，兩車共7人受傷送醫。圖／新城警分局提供
花蓮193縣道7日發生車禍，莊姓空軍士兵開車載著妻小，在行經彎道時疑似疲勞駕駛，突然跨越雙黃線，迎面撞上載有3名新加坡籍遊客的計程車，兩車共7人受傷送醫。圖／新城警分局提供

花蓮193縣道7日發生車禍，莊姓空軍士兵開車載著妻小，在行經彎道時疑似疲勞駕駛，突然跨越雙黃線，迎面撞上載有3名新加坡籍遊客的計程車，兩車共7人受傷送醫。圖／新城警分局提供
花蓮193縣道7日發生車禍，莊姓空軍士兵開車載著妻小，在行經彎道時疑似疲勞駕駛，突然跨越雙黃線，迎面撞上載有3名新加坡籍遊客的計程車，兩車共7人受傷送醫。圖／新城警分局提供

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