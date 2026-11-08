鳥松鐵皮工廠大火影響三行政區空品 高市環保局一度發布警戒

高雄市鳥松區今早8時51分發生鐵皮工廠火警，受風向影響，汙染物往東南傳遞，導致高市環保局一度針對鳥松區、鳳山區、大寮區發布空汙預警，呼籲市民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。時至中午逐步恢復正常。

鳥松區忠誠路火災波及多家工廠，因火勢猛烈、現場冒出大量濃煙，高市消防局總計出動24輛消防車及59名消防人員投入救災。

高市環保局在10時40分發布火警空品提醒指出，雖然火災已滅，但風向為偏西北風，現場仍有間歇性煙塵產生，另影響鳥松區、鳳山區、大寮區，周邊居民如感異味請留意並適時關閉門窗。

高市環保局在中午12時更新表示，現場火勢已撲滅，目前風向為西風，整體感測器濃度已逐漸下降至環境平均。目前高雄整體空氣品質以綠色良好至黃色普通等級為主，將持續關注空品變化。