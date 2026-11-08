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高雄王姓兄弟喪命火窟 師長惋惜：怎會這樣、昨天剛辦完校慶
高雄市鳥松區忠誠路一家鐵皮工廠今早大火發生兩死悲劇，王姓屋主的一對未滿20歲的兒子來不逃生，雙雙喪命火窟。得知噩耗，兩人就讀的學校師長皆感震驚又難過，其中弟弟就讀學校的高中師長難過說，昨天剛辦過校慶，大家開開心心，不料今天就接獲壞消息，萬分惋惜。
今天上午8時51分，鳥松區忠誠路的一家鐵皮工廠傳出火警，因火勢猛烈延燒多間鐵皮廠房，更不時傳出爆炸聲響。搶救過程中，王姓屋主及妻子幸運逃生，但17歲和19歲兒子疑似受困2樓來不及逃生，警消尋獲時已無生命跡象。
初步了解，19歲哥哥目前就讀鄰近科大的四技二年級，校方第一時間聯絡不上家屬，時近中午才與家長取得聯繫，並確定王姓學生已於工廠火災中不幸罹難。校方表示，王姓學生的遺體已移往高雄市立殯儀館，校方對此不幸事件深表哀悼與遺憾，現已啟動急難救助與關懷機制，全力協助家屬處理後續事宜。
17歲弟弟就讀高雄市某國立高中三年級，陳姓校長難過說，不幸罹難的弟弟就讀高三，平日表現正常，學校昨天剛辦完校慶，今天放假竟傳出不幸消息，真的覺得非常惋惜。
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