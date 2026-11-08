高雄鳥松民宅起火連棟延燒葬儀社 17歲、19歲兄弟成焦屍母哭攤

高雄市鳥松區忠誠路8巷一處民宅今天上午8時51分傳火警，火勢猛烈，延燒至中正路鐵皮廠房及葬儀社，濃濃黑煙盤據上空畫面驚人，一公里遠可見，消防出動59人射水搶救，火勢約1個半小時後撲滅，但葬儀社的17歲和19歲王姓兄弟來不及逃生燒成焦屍，王母當場崩潰哭攤。

高市消防局今天上午8時51分接獲通報，指位於鳥松區中正路8巷一處民宅發生火警，由於火勢迅速延燒，陸續增派出動24輛消防車、59名消防人員投入救災。

由於現場火勢猛烈，火勢從忠誠路延燒至中正路一帶，多間廠房及一間葬儀社陷入火海，高溫讓屋頂瞬間塌陷，還傳出陣陣爆炸聲響，鐵皮工廠濃濃黑煙像「火龍捲」盤據上空，一公里遠可見，畫面驚人，不少住高樓的住戶拍下畫面PO網，有網友擔心地指，「希望平安」。

起火點的忠誠路住戶逃出，但遭波及的葬儀社王姓屋主2名分別17歲就讀高中三年級以及19歲就讀某大學二年級的兒子受困2樓，眼見房屋陷入一片火海之中，在現場等待兒子消息的吳姓婦人焦急萬分，阿嬤則表示，兩名孫子平時很孝順，為貼補家用，跑外送到深夜，火警當下媳婦曾打電話給孫子，但已無人接聽。

火勢經消防員搶救後，於10時24分撲滅，消防人員進入火場，在葬儀社2樓發現王姓屋主2名兒子在同一房間已燒成焦屍。吳婦看到兒子遺體被抬出當場情緒崩潰痛哭失聲，自責「早知道就不出門工作了」，場面令人鼻酸。

警方將報請檢察官相驗釐清王姓兄弟的死因，詳細起火原因由火調科調查釐清。

高雄市鳥松區忠誠路民宅今天上午8點多傳火警，火勢猛烈，延燒至中正路葬儀社，屋主2兒子不幸葬生火窟。記者石秀華／翻攝