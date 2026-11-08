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桃園大溪警凌晨羅馬公路取締噪音車 800萬保時捷GT3超標挨罰

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市大溪警分局、環保局今日凌晨在台118線羅馬公路執行「靜桃計畫」聯合稽查噪音超標車輛，攔查1輛新車價逾800萬元的保時捷911 GT3，噪音標準值應在96分貝以內，實測101分貝，超標5分貝，依法裁罰3600元。

警方表示，北橫台七線、118線羅馬公路一直是取締噪音車重點路段，最近接到民眾反映噪音車死灰復燃，為維護復興山區居民生活安寧，規畫今日凌晨1時「靜桃」勤務，攔查數10輛汽機車，其中保時捷911 GT3 排氣管音量超標登場開單告發。

大溪分局長徐章哲呼籲，汽機車愛好者跑山賞景時，應遵守交通規則，避免任意拉轉引擎、競速及製造噪音，行經山區部落及住宅區應減速慢行、降低音量。警方將持續結合環保單位執行聯合稽查，共同維護山區環境安寧及居民生活品質。

大溪警方凌晨安排路檢防堵噪音車擾民。記者鄭國樑／翻攝
大溪警方凌晨安排路檢防堵噪音車擾民。記者鄭國樑／翻攝

大溪警方攔查保時捷車檢測排氣管音量超標。記者鄭國樑／翻攝
大溪警方攔查保時捷車檢測排氣管音量超標。記者鄭國樑／翻攝

超標 保時捷 羅馬

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