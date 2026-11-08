桃園大溪警凌晨羅馬公路取締噪音車 800萬保時捷GT3超標挨罰

高雄市動保處前處長葉坤松被控護航寵物店業者通過動物展演許可證審查，且接受業者供養「喝花酒」，連動保處上下都「集體淪陷」，今年二月葉列被告後，市府將他調為參議，但本月初全案起訴，市府認為葉與業者有不當往來，言行不檢，嚴重損害市府聲譽，將他記兩大過免職。

2026-11-08 00:00