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69歲男獨攀柴山疑跌倒喪命身分曝光 曾5度奪「台電版奧運」冠軍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄柴山登山步道昨（7日）發生意外。69歲黃姓男子摔落步道失去生命跡象，送醫搶救後不治。消息傳出後，身亡的黃男被查出是台電退休員工，曾擔任配電外線領班，資歷超過40年，還曾參加有「台電版奧運」之稱的台電技能競賽，5度奪冠，僅退休3年多，如今因爬山意外身亡，讓親友震驚。

鼓山分局內惟派出所於昨日上午10時許獲報，稱柴山登山步道有民眾不慎跌倒，警方與119救護人員立即到場協助，到場確認時，該名黃姓男子已無呼吸心跳，隨即由救護人員送往醫院急救，搶救後仍回天乏術，警方並已通知家屬，詳細原因仍待後續調查釐清。

據了解，黃男為台電退休員工，有超過40年資歷，2023年台電月刊曾報導「台電技能競賽」，報導中一名奪獎老將父子檔，就是發生意外的黃男；黃曾領軍參加「配電外線團體組」，5度參賽奪獎，他2023年1月退休，告別台電前與兒子同場參賽，雖參與不同競賽類別，仍別具傳承交棒意義。

黃男兒子在月刊中，提及他對父親充滿感佩之情，「從小到大， 爸爸歷經過很多災情，像是八八風災、高雄氣爆等 許多突發事件，媽媽總是擔心得整晚沒睡，要等爸爸回來。」，他跟父親一樣，「災情難免， 但要用正向的心面對困難挫折，整個團隊才能使命必 達。」

據了解，黃男退休後一直保有爬山強身的好習慣，昨天行經步道時疑似突發身體狀況，不慎自石頭台階摔落，山友驚見異狀嚇得急忙通報119，高市消防局救護人員趕抵現場接後，救護員沿途不斷施予CPR並火速搬運下山送醫，但最終仍傷重不治，警方已報請檢察官相驗釐清死因。

高雄柴山登山步道昨（7日）發生意外。69歲黃姓男子摔落步道失去生命跡象，送醫搶救後不治。消息傳出後，身亡的黃男被查出是台電退休員工。圖／讀者提供
高雄柴山登山步道昨（7日）發生意外。69歲黃姓男子摔落步道失去生命跡象，送醫搶救後不治。消息傳出後，身亡的黃男被查出是台電退休員工。圖／讀者提供

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