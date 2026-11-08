高雄深夜惡火5層樓出租套房竄火煙 10人遭嗆傷送醫

高雄市苓雅區武嶺街21巷某5層樓的分租套房今天凌晨0時33分突傳火警，火煙從1樓向上竄燒，熊熊火光照亮夜空，大量濃煙瀰漫，導致租客受困，消防員和特搜隊救援，破門救出13人，其中10人遭嗆傷被送醫，幸均無生命危險。

高市消防局指出，今天凌晨0時33分許接獲位於高市苓雅區武嶺街21巷一棟5層樓分租套房發生火警，由於傳出有人員受困，陸續增派24車63人馳援，轄區警方同步到場拉封鎖線管制交通。

由於起火的房屋每層樓均隔間4、5間，住了多名租客，起火點疑由一樓竄出後，火煙向上竄燒，火勢猛烈，煙霧瀰漫整棟樓，不少租客打開房門要逃，又被濃煙嗆到受不了退回屋內受困。

消防員抵達現場後，邊拉水線灌救、一邊破門進屋救出13人，其中10人因受輕微嗆傷或身體不適被送醫治療，所幸均無生命危險。

火勢於凌晨0時53分經消防員搶救後撲滅，高雄市消防局第一大隊副大隊長彭保景表示，初步勘查，確認起火位置位於一樓房間，是否是冷氣機起火引發火勢，交由火災調查科調查釐清。

高雄市苓雅區武嶺街21巷某5層樓的分租套房今天凌晨零時33分突傳火警，10名租客被救出因嗆傷被送醫。記者石秀華／翻攝