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走斑馬線遭左轉休旅車撞死 六旬婦命喪西屯 駕駛：轉彎沒看到人
台中市西屯區文心路與河南路口7日傍晚發生死亡車禍，林姓男子駕駛豐田休旅車左轉時，撞上正走在行人穿越道上的洪姓婦人，洪婦送醫後不治。林男辯稱轉彎時沒看到人。台中地檢署檢察官今日相驗，釐清死因，全案將依過失致死罪方向偵辦。
台中市第六警分局表示，事故發生在7日下午6時48分許。林男（59歲）駕駛豐田休旅車，沿河南路二段左側車道行駛，準備左轉文心路三段。洪婦（61歲）當時沿河南路的行人穿越道步行，雙方在路口發生碰撞。
洪婦遭撞後受傷，經送醫急救，仍宣告不治，林男沒有受傷，經檢測雙方均無酒駕或毒駕情形。林男向警方表示，轉彎時沒看到有人。
警方表示，全案已報請台中地檢署檢察官相驗，詳細肇事原因將交由鑑定單位調查，調閱路口監視器畫面，釐清林男左轉時是否禮讓行人，以及肇事責任歸屬。
警方呼籲，駕駛人行經路口轉彎時，應減速慢行，注意行人穿越道上的行人，務必停讓行人先行。尤其傍晚天色昏暗，視線較差，更要提高警覺。行人過馬路時也要留意左右來車，保護自身安全。
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