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過失釀男童腦病變 保母判賠千萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

王姓保母托育照顧一歲兩個月大男童，她未注意男童拿玩具球塞嘴，因窒息釀腦病變，永久損傷語言能力。台中地院民事庭法官說，王女非惡意卻造成男童人生劇本改寫，判決書連寫了兩次「艱難」，直言兩者之苦均值得同情，但不能混為一談，判王女應給付男童及家長一○○七萬元。

檢警調查，王女二○二四年四月受台中市社會局家扶中心托育男童，同年七月廿二日王女背對照顧其他孩子時，未注意男童將直徑四公分的硬式塑膠球塞入嘴巴，發現時男童已窒息，緊急送醫仍因缺氧性腦病變，造成語言發展障礙，至今仍臥床。刑事部分，王女被依過失致重傷害罪判一年八月徒刑。

民事部分，中院審酌男童的母親仍在讀高中，人生才將展開，就要面對孩子永久失能，她求償一百萬元精神撫慰金適當，另連同男童勞動力減損、精神撫慰金等，判王女應給付男童、男童母親共一○○七萬元。

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