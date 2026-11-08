集體淪陷？高雄動保處護航業者通過許可 前處長葉坤松遭免職

高雄市動保處前處長葉坤松。聯合報系資料照

高雄市動保處前處長葉坤松被控護航寵物店業者通過動物展演許可證審查，且接受業者供養「喝花酒」，連動保處上下都「集體淪陷」，今年二月葉列被告後，市府將他調為參議，但本月初全案起訴，市府認為葉與業者有不當往來，言行不檢，嚴重損害市府聲譽，將他記兩大過免職。

議員白喬茵表示，她質詢後短短三個月內，動保處前往稽查十三次，卻只勸導、限期改善，無任何開罰，業者的營運絲毫不受影響，直到看到檢方起訴新聞，一切荒謬現象都有了解釋。

她批葉坤松洩漏審查委員名單，依業者要求指定審查人選，其中一名教授收受九萬元，幫寫營運計畫書，再審查背書護航，動保處守護的究竟是動物福利還是動物產業鏈的金主利益？

據查，位於中央公園「城市光廊」內一處空間由寵物餐廳業者得標，經營「天使＆惡魔寵物互動園區」，租期至二○二九年。原訂二○二四年底開幕，引進動物展演，但業者「先斬後奏」，未取得展演許可證即對外開放，遭動保團體質疑，市府當時強調會嚴格審查展演許可證，持續稽查，沒料業者疑因動保處護航取得展演許可證。

檢方起訴指出，在動保處協助下，園區得以開張，業者獲取二二一萬餘元的門票不法利益。蘇男為答謝葉坤松，頻繁邀約餐敘，甚至到女侍陪酒的酒店狂歡作樂。動保處上行下效，稽查前通風報信，讓業者逃過處罰。陳姓等五名承辦技士，明知申請文件不全，竟都註記「備齊」呈核，破壞行政審查的正確性與公信力。