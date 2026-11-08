台肥告越界要求拆屋 2人判免拆

新竹何姓女子、洪姓男子位於新竹市東區的住家被台灣肥料公司指控越界占地，由於台肥計畫收回土地興建大樓，提告要求二人拆屋還地。法官認為，兩戶四層樓房屋的樓梯涉及主要結構，強拆恐危及公共安全，判決主建物免拆，但遮雨棚須拆除，兩人還須賠償共十五萬五四三四元。

判決書指出，何女及洪男分別是相鄰土地的地主，二人在自家土地興建水泥建物及遮雨棚，部分設施卻越界占用台肥的土地。台肥除了要求二人拆除建物，也分別追討過去五年的土地使用利益四萬四四七二元及十四萬八一四三元，並要求二人今年起按月支付八六三元、二八七五元，直到返還土地為止。

何女抗辯，占用面積不大，部分涉及樓梯，且房屋領有使用執照，因此不願拆除建物，但同意拆除遮雨棚。洪男也說，越界部分包含房屋樓梯，屬於主要結構，若強行拆除將影響建築安全，願意拆除遮雨棚，但反對拆除主建物。

法官會同雙方現勘，並由地政事務所測量，確認確實占用台肥土地，但越界部分涉及四層樓主建物，若強拆，恐破壞整體結構。並評估二人占用位置對台肥興建大樓影響有限，權衡准許免拆，但遮雨棚不影響主結構，判二人須拆除遮雨棚並返還土地。

另外，法官考量土地鄰近台鐵北新竹站、新竹馬偕醫院，交通便利，以申報地價年息百分之八計算，判何女、洪男分別給付台肥三萬五八八八元、十一萬九五四六元，另自今年二月廿五日起，至各自返還占地為止，每月須支付六百九十元、二千三百元，其餘請求駁回。