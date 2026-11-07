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收蛇籠落水…台中霧峰30歲男烏溪失蹤 消防局傍晚尋獲遺體

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一名30歲男子今天下午前往台中霧峰象鼻路6巷附近的烏溪水域收取蛇籠，不慎落水失蹤消防局獲報後到場，運用無人機協尋，並以動力船艇於水閘門上、下游水域搜尋，另部署10人沿水圳及河岸搜索，傍晚5時在落水處發現溺水者，已明顯死亡。

台中市消防局在今天下午1時28分獲報，霧峰區象鼻路6巷附近有人溺水，派遣第三大隊、霧峰分隊等共7個單位，出動各式消防車17輛、動艇2艘、無人機2架、消防人員35名，現場由第三大隊副大隊長陳品羲擔任指揮官。

消防局搜救人員1時53分到場後發現，現場為烏溪水域，據報1名男子收蛇籠時不慎落水，掙扎後失去蹤跡，因現場水流湍急，搜救人員運用無人機協尋，並以動力船艇於水閘門上、下游水域搜尋，另部署10人沿水圳及河岸搜索，並聯繫農業部農田水利署南投管理處霧峰工作站關閉閘門，協助降低水位。

下午5時，潛水人員於落水處發現溺水者並帶至岸上，確認人已明顯死亡，後續事宜交由員警及家屬處理。

台中30歲的男子今在烏溪水域收蛇籠時不慎落水失蹤，消防局動員搜溺，在 傍晚發現遺體。圖／台中市消防局提供
台中30歲的男子今在烏溪水域收蛇籠時不慎落水失蹤，消防局動員搜溺，在 傍晚發現遺體。圖／台中市消防局提供

台中30歲的男子今在烏溪水域收蛇籠時不慎落水失蹤，消防局動員搜溺，在 傍晚發現遺體。圖／台中市消防局提供
台中30歲的男子今在烏溪水域收蛇籠時不慎落水失蹤，消防局動員搜溺，在 傍晚發現遺體。圖／台中市消防局提供

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