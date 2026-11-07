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影／豐原轎車自撞庇護島翻車 附近居民：此處非首次被撞

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區中正路與成功路口昨晚有轎車撞庇護島後，車輛翻覆，女駕駛沒受傷；附近居民說，此處庇護島非首次被撞，肇事原因由警方調查中。

豐原警分局昨晚8時許接獲報案指稱，豐原區中正路與成功路口發生交通事故，立即派員到場處理。經警方到場了解，49歲林姓女子駕駛轎車，沿成功路左轉中正路、往神岡區方向行駛時，不慎自撞路口庇護島，導致車輛側翻，所幸林女未受傷。依路口監視器畫面，女駕駛翻車時，車輛險些碰撞一旁車輛；經查，林女無酒駕情形，詳細肇事原因及責任歸屬，待交通警察大隊進一步調查分析釐清。

豐原交通分隊小隊長洪元閔呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，轉彎時留意車前狀況及周遭道路設施，切勿因搶快或分心而發生事故，共同維護行車安全。

豐原區中正路與成功路口昨晚有轎車撞庇護島後，車輛翻覆。圖／警方提供
豐原區中正路與成功路口昨晚有轎車撞庇護島後，車輛翻覆。圖／警方提供

豐原區中正路與成功路口昨晚有轎車撞庇護島後，車輛翻覆。圖／警方提供
豐原區中正路與成功路口昨晚有轎車撞庇護島後，車輛翻覆。圖／警方提供

豐原 交通事故 自撞

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