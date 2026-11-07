影／「春風」吹又生？正隆大園廠紙堆火警再復燃 38車82消防員灌救

以生產知名衛生紙品牌「春風」的上市造紙大廠正隆（1904），位於桃園大園廠戶外堆料區今天上午10時50分再度復燃，強風吹襲造成殘火引燃附近紙堆，初估燃燒面積逾500平方公尺，消防局出動82名人員、38輛車灌救，現場持續搶救。

正隆大園廠火警首度發生於前（5日）天深夜11時04分，消防人員獲報後於11時14分抵達，現場大量紙類物料燃燒，火勢一度於6日凌晨0時35分獲得控制，由於紙堆堆積量大，內部可能仍有未完全燃燒的部分，消防人員持續灌救，直到6日上午6時35分才完全撲滅，前後耗費7小時31分鐘。不料，今天上午再度傳出復燃。

根據最新救災影像可見，戶外堆置的紙類物料已有大片燒成焦黑，原本壓縮成方塊狀的紙堆經過燃燒後，表面呈現焦黑、塌陷狀態，部分堆置區仍冒出白色煙霧。

消防人員在紙堆間布設水線，並利用消防車砲塔持續灑水降溫，現場地面積水，消防水帶穿梭在焦黑紙堆間。部分紙堆仍可見殘留火煙，消防人員持續針對燃燒區域及周邊堆料進行灌救，避免殘火再度引燃其他紙類物料。

桃園市消防局第三救災救護大隊大園分隊等單位目前投入搶救，消防人員利用美洲豹消防車、砲塔及水線全面防護，針對復燃區域及周邊紙堆持續灌救，實際燃燒面積、財物損失及此次復燃原因仍待調查。

正隆大園廠戶外紙堆經火警燃燒後，堆置區留下大量焦黑紙類物料及積水，消防人員持續進行殘火處理。記者陳恩惠／翻攝

正隆大園廠戶外紙堆火警今天再度復燃，消防人員利用消防車砲塔及水線持續灌救，現場煙霧瀰漫。記者陳恩惠／翻攝