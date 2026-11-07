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北市棋牌社門口裝8監視器防查緝 萬華警破賭場查獲38人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市西門商圈一家棋牌社表面提供民眾打麻將休閒，實際卻暗中經營職業賭場，為躲避警方查緝，還在大門裝設多達8支監視器，掌握門外動靜。萬華分局日前接獲線報，經蒐證發現店內以籌碼兌換現金方式聚賭，3日持搜索票上門查緝，當場查獲36名賭客及負責人、工作人員共38人，查扣不法所得21萬6千餘元。

萬華分局西門町派出所日前接獲情資，中華路一段一家棋牌社涉嫌掛羊頭賣狗肉，對外以合法棋牌休閒場所營業，私下卻提供民眾賭博牟利。警方組成專案小組監控蒐證，發現店內賭客並非單純打麻將消遣，而是利用籌碼結算輸贏，再兌換現金。

警方調查，業者為防範警方登門取締，特別在大門裝設8支監視器，試圖掌握門外人員及警方動態，但仍遭警方蒐集到賭博事證。專案小組3日持台北地院核發的搜索票進入棋牌社，現場查獲36名賭客、1名負責人及1名工作人員，並查扣監視器鏡頭8顆、麻將牌、搬風骰子及現金21萬6千餘元等證物。

警方詢後，將現場負責人及工作人員依意圖營利供給賭博場所罪嫌移送偵辦，36名賭客以賭博罪嫌偵辦。

台北市萬華分局查獲棋牌社掛羊頭賣狗肉從事賭博，並帶回36名賭客。記者廖炳棋／翻攝
台北市萬華分局查獲棋牌社掛羊頭賣狗肉從事賭博，並帶回36名賭客。記者廖炳棋／翻攝

萬華 賭場 監視器

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