影／國道5號石碇隧道6車連環追撞 警籲安全距離與防疲勞駕駛

國道5號南向石碇隧道內今天發生一起多車連環追撞事故。國道警局第九大隊接獲報案指稱，一輛由張姓男子駕駛的自用小客車在行經隧道內側車道時，疑因未注意車前狀況，不慎撞擊前方車輛，隨後引發連環推撞及後續車輛煞車不及追撞，現場共計6輛自小客車捲入事故，所幸整起意外並未造成任何人員傷亡。

據警方調查，這起事故發生在今天上午11時5分，地點位於國道5號南向0.2公里處的石碇隧道內側車道。當時張姓男子（49歲）駕車行駛於該路段，因故先撞擊前方張姓男子（45歲）駕駛的車輛，龐大衝擊力導致該車向前推撞蔡姓女子（44歲）及洪姓男子（51歲）駕駛的自小客車，形成第一波4車推撞事故。

在第一波事故發生後，行駛於張男後方由巫姓男子（37歲）駕駛的自小客車，因煞車不及再度撞上張男車輛。緊接著，行駛於巫男後方由陳姓男子（28歲）駕駛的自小客車，亦因來不及反應而追撞巫男車輛，導致整起事故擴大為6輛自小客車連環追撞。事故發生後一度影響隧道內側車道通行，國道警方接獲報案迅速派員前往現場進行交通疏導與事故處理。

第九公路警察大隊表示，事故現場警員隨即對涉案的6名駕駛人進行酒精濃度測試，檢測結果顯示所有駕駛人的酒精濃度均為零，確無酒後駕車情狀。同時，現場確認6名駕駛與車上乘客均安全無虞，未有人身受傷情事發生。警方現場迅速完成蒐證與車輛移置工作，順利恢復國道5號石碇隧道內的正常車流順暢。

國道公路警察局第九大隊特別提醒廣大用路人，行駛國道及隧道路段時應隨時保持安全車距，並恪遵「養足精神再上國道，並注意車前狀況」原則。駕駛人若感到疲勞或體力不支，應提早駛離交流道或進入服務區適度休息，切勿疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人的行車安全，避免類似連環追撞事故再度發生。

國道5號南向0.2公里處的石碇隧道內側車道，今天近中午發生6車連環追撞事故，所幸無人受傷，但造成級方車陣嚴重回堵。記者王長鼎／翻攝

國道5號南向0.2公里處的石碇隧道內側車道，今天近中午發生6車連環追撞事故，所幸無人受傷，但造成級方車陣嚴重回堵。記者王長鼎／翻攝