男子駕車載2名乘客沿國道三號南下 途經苗栗西湖突火燒車

34歲江姓男子昨晚駕車載2名乘客沿國道3號南下，行經132.7公里苗栗西湖路段時，突然發生火燒車，車內三人及時逃離未受傷，案由國道警方調查中。

國道第二大隊初步調查，江姓男子昨晚9點21分駕駛自小客車行經苗栗西湖路段時，發現引擎蓋冒煙，立即將車停至外側路肩查看，不料車輛隨即自燃起火，火勢於晚間10點18分撲滅，江姓駕駛及2名乘客事發時都已及時離開車內，無人受傷，現場狀況在晚間10點35分排除，確切起火原因將由苗栗縣消防局鑑定研判。

第二大隊呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。

男子昨晚駕車載2名乘客沿國道3號南下，行經132.7公里苗栗西湖路段時，突然發生火燒車，幸好車內三人都及時逃離未受傷，案由國道警方調查中。圖／民眾提供

男子昨晚駕車載2名乘客沿國道3號南下，行經132.7公里苗栗西湖路段時，突然發生火燒車，幸好車內三人都及時逃離未受傷，案由國道警方調查中。圖／民眾提供