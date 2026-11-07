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國道1號虎尾段10車連環事故 貨車遭撞翻、備胎噴落 8車接連撞上
國道1號南向雲林虎尾路段今天凌晨發生10車連環事故。1輛黑色休旅車行經239.1公里處時，疑未注意車前狀況，追撞前方藍色小貨車，導致貨車側翻橫躺路面，車上備胎也掉落內側車道，後方8輛車閃避不及，接連撞上備胎，造成3人輕傷送醫，肇事原因待釐清。
國道警察第四公路警察大隊表示，事故發生在今天凌晨，53歲郭姓男子駕駛黑色休旅車行經國道1號南向239.1公里虎尾路段內側車道，疑因未注意車前狀況，追撞57歲鄭姓男子駕駛的小貨車。貨車遭撞後側翻在車道，車上備胎掉落路面，造成後方8輛自小客車撞擊備胎，形成共10輛車事故。
警方指出，事故造成郭男、鄭男及鄭男車內乘客共3人輕傷，均送醫診治。各車駕駛經查均無飲酒情形，現場於凌晨3時18分排除，恢復全線通車，後續由國道警察斗南分隊依規定處理。
國道警方提醒，用路人行車務必注意車前狀況，並與前車保持適當安全距離，尤其行經高速公路時，應隨時留意前方車流及路況，避免因突發事故反應不及，造成連環追撞，危及自身及其他用路人安全。
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