國道五股路段死亡車禍 34歲男拋出車外殞命

國道1號北向五股路段今天凌晨2時許發生2車追撞事故，轎車追撞前方廂型車後翻覆，34歲駕駛疑似未繫安全帶被拋出車外，當場失去生命徵象，救護車送醫急救仍宣告不治，是否酒駕、毒駕尚待驗血化驗。

國道警方是在凌晨2時29分接獲報案，指稱北向33.8公里五股路段有2輛車發生事故、1人躺在車道上，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後，立即將陳姓駕駛送往板橋亞東醫院，急救無效宣告死亡。

初步調查，陳男駕駛轎車行經事故路段，不明原因追撞前方由32歲翁姓男子駕駛的租賃廂型車（車上有3名乘客）。撞擊後轎車失控甩向前翻滾4輪朝天，陳男疑似未繫安全帶被拋出車外，消防救護人員趕抵發現人已失去生命徵象，緊急送醫急救無效。

廂型車翁姓駕駛及3名乘客未受傷，酒測值0。事故現場於凌晨3時48分排除，詳細肇事原因尚待調查分析研判。警方呼籲駕駛人遵守交通規則繫妥安全帶，開車務必隨時注意前方動態，保持安全距離，上路前養足精神，切勿疲勞駕駛確保行車安全。

國道1號北向五股路段今天凌晨2時許發生2車追撞事故，轎車追撞前方廂型車後翻覆，34歲駕駛疑似未繫安全帶被拋出車外，當場失去生命徵象，救護車送醫急救仍宣告不治，是否酒駕、毒駕尚待驗血化驗。記者林昭彰／翻攝

廂型車遭追撞導致右後輪破胎，失控呈逆向斜停在車道上。記者林昭彰／翻攝

廂型車遭追撞導致右後輪破胎，失控呈逆向斜停在車道上。記者林昭彰／翻攝