快訊

北海道Outlet曾年吸客450萬人今熄燈 台灣會步入後塵？

鬼鬼吳映潔曬愛女合照「已經是我一半大了」　萌娃秀髮超濃密

500小趴踢2026／散步美食開吃：林聰明火雞肉飯糰、500碗開囍滷肉都在這

聽新聞
0:00 / 0:00

國道五股路段死亡車禍 34歲男拋出車外殞命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號北向五股路段今天凌晨2時許發生2車追撞事故，轎車追撞前方廂型車後翻覆，34歲駕駛疑似未繫安全帶被拋出車外，當場失去生命徵象，救護車送醫急救仍宣告不治，是否酒駕、毒駕尚待驗血化驗。

國道警方是在凌晨2時29分接獲報案，指稱北向33.8公里五股路段有2輛車發生事故、1人躺在車道上，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後，立即將陳姓駕駛送往板橋亞東醫院，急救無效宣告死亡。

初步調查，陳男駕駛轎車行經事故路段，不明原因追撞前方由32歲翁姓男子駕駛的租賃廂型車（車上有3名乘客）。撞擊後轎車失控甩向前翻滾4輪朝天，陳男疑似未繫安全帶被拋出車外，消防救護人員趕抵發現人已失去生命徵象，緊急送醫急救無效。

廂型車翁姓駕駛及3名乘客未受傷，酒測值0。事故現場於凌晨3時48分排除，詳細肇事原因尚待調查分析研判。警方呼籲駕駛人遵守交通規則繫妥安全帶，開車務必隨時注意前方動態，保持安全距離，上路前養足精神，切勿疲勞駕駛確保行車安全。

國道1號北向五股路段今天凌晨2時許發生2車追撞事故，轎車追撞前方廂型車後翻覆，34歲駕駛疑似未繫安全帶被拋出車外，當場失去生命徵象，救護車送醫急救仍宣告不治，是否酒駕、毒駕尚待驗血化驗。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向五股路段今天凌晨2時許發生2車追撞事故，轎車追撞前方廂型車後翻覆，34歲駕駛疑似未繫安全帶被拋出車外，當場失去生命徵象，救護車送醫急救仍宣告不治，是否酒駕、毒駕尚待驗血化驗。記者林昭彰／翻攝

廂型車遭追撞導致右後輪破胎，失控呈逆向斜停在車道上。記者林昭彰／翻攝
廂型車遭追撞導致右後輪破胎，失控呈逆向斜停在車道上。記者林昭彰／翻攝

廂型車遭追撞導致右後輪破胎，失控呈逆向斜停在車道上。記者林昭彰／翻攝
廂型車遭追撞導致右後輪破胎，失控呈逆向斜停在車道上。記者林昭彰／翻攝

國道1號北向五股路段今天凌晨2時許發生2車追撞事故，轎車追撞前方廂型車後翻覆，34歲駕駛疑似未繫安全帶被拋出車外，當場失去生命徵象，救護車送醫急救仍宣告不治，是否酒駕、毒駕尚待驗血化驗。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向五股路段今天凌晨2時許發生2車追撞事故，轎車追撞前方廂型車後翻覆，34歲駕駛疑似未繫安全帶被拋出車外，當場失去生命徵象，救護車送醫急救仍宣告不治，是否酒駕、毒駕尚待驗血化驗。記者林昭彰／翻攝

國道 車禍 酒駕

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台84線轎車與聯結車衝撞變廢鐵 女駕駛夾車內當場死亡

影／苗栗58歲婦騎機車載孫上學 撞上路邊卸貨堆高機身亡

高雄女行人橫越馬路遭騎士撞倒畫面曝 網驚：帝王遇到刺客了

尷尬！龜山遊覽車擦撞壽山巖觀音寺牌樓 卡陡坡動彈不得

相關新聞

國道五股路段死亡車禍 34歲男拋出車外殞命

國道1號北向五股路段今天凌晨2時許發生2車追撞事故，轎車追撞前方廂型車後翻覆，34歲駕駛疑似未繫安全帶被拋出車外，當場失去生命徵象，救護車送醫急救仍宣告不治，是否酒駕、毒駕尚待驗血化驗。

高雄女行人橫越馬路遭騎士撞倒畫面曝 網驚：帝王遇到刺客了

高市73歲陳姓婦人昨天上午11時從大社區中山路橫越馬路，當場被騎機車的劉姓男子撞及雙雙倒地受傷，畫面被他車行車記錄器拍下PO網，讓網友驚呼「帝王遇到刺客」；警方指，陳婦未依標線穿越道路、劉男未注意車前狀況致肇事，肇責待釐清。

新竹市透天厝清晨竄火 3民眾受困頂樓驚險獲救

新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓。消防局獲報出動15車、38名警消搶救，成功救出3人，火勢於6時17分完全撲滅，起火原因仍待調查。

高雄轎車撞傷騎士逃逸 警方鎖定車牌查辦肇逃

高雄市苓雅區昨天下午發生肇事逃逸事故，1輛黑色轎車自巷道駛出，在擦撞直行高速公路便道的機車，致機車人仰馬翻，騎士摔地受傷，但轎車未停下，右轉後逃逸，全案由警方追查中。

北市環快又有老翁迷途 萬華同一組員警再救援、靠手環找到家人

台北市環河快速道路日前深夜出現一名八旬老翁，獨自坐在路旁，往來車輛不斷，險象環生。萬華分局西園路派出所警員蘇柏倫、廖品鈞獲報趕抵，將老翁帶回派出所，透過手環聯繫家屬。巧的是，這兩名員警先前也曾在環快救助另一名迷途老翁，同樣靠防走失手環找到家人，兩度協助長者平安返家。

台中某國小驚傳隨機攻擊 9歲男童遭毆...檢方當庭逮捕聲押施暴男

台中市北屯區某國小4日傍晚放學時發生男子持木棒隨機攻擊學生案件，1名9歲男童遭毆打，民眾也拍下男子持棍畫面引起家長恐慌，校方表示已由家長陪同就醫，警方發現男子情緒不穩，報請檢方指揮，台中地檢署6日依恐嚇、對兒童傷害等罪將這名呂姓男子當庭逮捕、聲請羈押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。