高雄轎車撞傷騎士逃逸 警方鎖定車牌查辦肇逃

高雄市苓雅區昨天下午發生肇事逃逸事故，1輛黑色轎車自巷道駛出，在擦撞直行高速公路便道的機車，致機車人仰馬翻，騎士摔地受傷，但轎車未停下，右轉後逃逸，全案由警方追查中。

警方表示，49歲王姓男子騎機車直行高雄市苓雅區高速公路西側便道，途經西側便道與建國一路87巷，1輛黑色轎車從建國一路87巷駛出，雙方發生碰撞，王男倒地擦挫傷，但黑色轎車卻肇事逃逸。

警方據報到場，對王男酒測，確認王男沒有酒駕，調閱相關路口監錄系統畫面，確認黑色轎車肇事後右轉，沿西側便道往武營路逃逸，已掌握肇事轎車車籍，全案依肇事逃逸罪嫌偵辦，將通知涉案人到案說明。

警方指出，駕駛車輛肇事致人受傷未依規定處置，已違反道路交通管理處罰條例，可處3000元至9000元罰鍰，並吊銷駕駛執照，另涉嫌刑法肇事逃逸罪。

王姓男子騎機車遭撞，肇事的黑色轎車卻逃逸。記者林保光／翻攝