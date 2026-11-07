快訊

北海道Outlet曾年吸客450萬人今熄燈 台灣會步入後塵？

鬼鬼吳映潔曬愛女合照「已經是我一半大了」　萌娃秀髮超濃密

500小趴踢2026／散步美食開吃：林聰明火雞肉飯糰、500碗開囍滷肉都在這

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄轎車撞傷騎士逃逸 警方鎖定車牌查辦肇逃

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市苓雅區昨天下午發生肇事逃逸事故，1輛黑色轎車自巷道駛出，在擦撞直行高速公路便道的機車，致機車人仰馬翻，騎士摔地受傷，但轎車未停下，右轉後逃逸，全案由警方追查中。

警方表示，49歲王姓男子騎機車直行高雄市苓雅區高速公路西側便道，途經西側便道與建國一路87巷，1輛黑色轎車從建國一路87巷駛出，雙方發生碰撞，王男倒地擦挫傷，但黑色轎車卻肇事逃逸。

警方據報到場，對王男酒測，確認王男沒有酒駕，調閱相關路口監錄系統畫面，確認黑色轎車肇事後右轉，沿西側便道往武營路逃逸，已掌握肇事轎車車籍，全案依肇事逃逸罪嫌偵辦，將通知涉案人到案說明。

警方指出，駕駛車輛肇事致人受傷未依規定處置，已違反道路交通管理處罰條例，可處3000元至9000元罰鍰，並吊銷駕駛執照，另涉嫌刑法肇事逃逸罪。

王姓男子騎機車遭撞，肇事的黑色轎車卻逃逸。記者林保光／翻攝
王姓男子騎機車遭撞，肇事的黑色轎車卻逃逸。記者林保光／翻攝

黑色轎車（紅圈處）在高雄市苓雅區高速公路西側便道，撞機車騎士後逃逸。記者林保光／翻攝
黑色轎車（紅圈處）在高雄市苓雅區高速公路西側便道，撞機車騎士後逃逸。記者林保光／翻攝

騎士 高雄 肇逃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄女行人橫越馬路遭騎士撞倒畫面曝 網驚：帝王遇到刺客了

影／苗栗58歲婦騎機車載孫上學 撞上路邊卸貨堆高機身亡

影／北市怪女狂拆路邊車牌！1小時拔走25面牌 到案稱「好玩」

兩天兩命 鄭正鈐支持加重刑責：酒駕再犯致死最重可處死刑

相關新聞

國道五股路段死亡車禍 34歲男拋出車外殞命

國道1號北向五股路段今天凌晨2時許發生2車追撞事故，轎車追撞前方廂型車後翻覆，34歲駕駛疑似未繫安全帶被拋出車外，當場失去生命徵象，救護車送醫急救仍宣告不治，是否酒駕、毒駕尚待驗血化驗。

高雄女行人橫越馬路遭騎士撞倒畫面曝 網驚：帝王遇到刺客了

高市73歲陳姓婦人昨天上午11時從大社區中山路橫越馬路，當場被騎機車的劉姓男子撞及雙雙倒地受傷，畫面被他車行車記錄器拍下PO網，讓網友驚呼「帝王遇到刺客」；警方指，陳婦未依標線穿越道路、劉男未注意車前狀況致肇事，肇責待釐清。

新竹市透天厝清晨竄火 3民眾受困頂樓驚險獲救

新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓。消防局獲報出動15車、38名警消搶救，成功救出3人，火勢於6時17分完全撲滅，起火原因仍待調查。

高雄轎車撞傷騎士逃逸 警方鎖定車牌查辦肇逃

高雄市苓雅區昨天下午發生肇事逃逸事故，1輛黑色轎車自巷道駛出，在擦撞直行高速公路便道的機車，致機車人仰馬翻，騎士摔地受傷，但轎車未停下，右轉後逃逸，全案由警方追查中。

北市環快又有老翁迷途 萬華同一組員警再救援、靠手環找到家人

台北市環河快速道路日前深夜出現一名八旬老翁，獨自坐在路旁，往來車輛不斷，險象環生。萬華分局西園路派出所警員蘇柏倫、廖品鈞獲報趕抵，將老翁帶回派出所，透過手環聯繫家屬。巧的是，這兩名員警先前也曾在環快救助另一名迷途老翁，同樣靠防走失手環找到家人，兩度協助長者平安返家。

台中某國小驚傳隨機攻擊 9歲男童遭毆...檢方當庭逮捕聲押施暴男

台中市北屯區某國小4日傍晚放學時發生男子持木棒隨機攻擊學生案件，1名9歲男童遭毆打，民眾也拍下男子持棍畫面引起家長恐慌，校方表示已由家長陪同就醫，警方發現男子情緒不穩，報請檢方指揮，台中地檢署6日依恐嚇、對兒童傷害等罪將這名呂姓男子當庭逮捕、聲請羈押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。