快訊

北海道Outlet曾年吸客450萬人今熄燈 台灣會步入後塵？

鬼鬼吳映潔曬愛女合照「已經是我一半大了」　萌娃秀髮超濃密

500小趴踢2026／散步美食開吃：林聰明火雞肉飯糰、500碗開囍滷肉都在這

聽新聞
0:00 / 0:00

北市環快又有老翁迷途 萬華同一組員警再救援、靠手環找到家人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市環河快速道路日前深夜出現一名八旬老翁，獨自坐在路旁，往來車輛不斷，險象環生。萬華分局西園路派出所警員蘇柏倫、廖品鈞獲報趕抵，將老翁帶回派出所，透過手環聯繫家屬。巧的是，這兩名員警先前也曾在環快救助另一名迷途老翁，同樣靠防走失手環找到家人，兩度協助長者平安返家。

萬華分局表示，西園路派出所日前深夜接獲報案，環河快速道路旁有一名長者獨坐，需要警方協助。警員蘇柏倫、廖品鈞立即駕駛巡邏車前往，發現80多歲周姓老翁坐在路邊，面對詢問只能簡單回答，由於現場光線昏暗，快速道路車輛往來，員警擔心發生意外，先將老翁帶回派出所休息。

員警安撫周翁情緒時，發現他手上戴有手環，上面留有家屬聯絡電話，立即循線聯繫，順利通知家人到派出所接回，家屬對警方及時協助相當感謝。

這已不是兩名員警第一次在環快救人。今年9月，8旬廖姓老翁前往宮廟拜拜，結束後想循原路返家，卻不慎走上環河快速道路，獨自在路旁蹣跚行走。蘇、廖兩名員警獲報到場，趕緊將他帶上巡邏車，最後也發現老翁配戴防走失手環，順利聯繫家屬接回。

兩名員警先後在環快救助不同迷途長者，兩次都靠手環協助尋親。警方提醒，家中若有高齡或容易迷途的長者，可申請愛心手鍊，或在隨身物品留下聯絡資訊，以便發生意外時及時聯繫家人。

萬華兩名警員近日連續兩度在北市環快道路救援迷路老人。記者廖炳棋／翻攝
萬華兩名警員近日連續兩度在北市環快道路救援迷路老人。記者廖炳棋／翻攝

萬華兩名警員近日連續兩度在北市環快道路救援迷路老人，圖為西園所警員蘇柏倫（左）、廖品鈞（右）。記者廖炳棋／翻攝
萬華兩名警員近日連續兩度在北市環快道路救援迷路老人，圖為西園所警員蘇柏倫（左）、廖品鈞（右）。記者廖炳棋／翻攝

萬華 家人 北市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

楊梅2老婦接連走失 警耐心查證身分助團圓

買車還是修屋變來變去 警銀識破假投資詐騙保住老翁260萬

老翁疑遇詐提現200萬積蓄 竹南警銀阻詐仍不願說明「投資」管道

影／北市怪女狂拆路邊車牌！1小時拔走25面牌 到案稱「好玩」

相關新聞

國道五股路段死亡車禍 34歲男拋出車外殞命

國道1號北向五股路段今天凌晨2時許發生2車追撞事故，轎車追撞前方廂型車後翻覆，34歲駕駛疑似未繫安全帶被拋出車外，當場失去生命徵象，救護車送醫急救仍宣告不治，是否酒駕、毒駕尚待驗血化驗。

高雄女行人橫越馬路遭騎士撞倒畫面曝 網驚：帝王遇到刺客了

高市73歲陳姓婦人昨天上午11時從大社區中山路橫越馬路，當場被騎機車的劉姓男子撞及雙雙倒地受傷，畫面被他車行車記錄器拍下PO網，讓網友驚呼「帝王遇到刺客」；警方指，陳婦未依標線穿越道路、劉男未注意車前狀況致肇事，肇責待釐清。

新竹市透天厝清晨竄火 3民眾受困頂樓驚險獲救

新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓。消防局獲報出動15車、38名警消搶救，成功救出3人，火勢於6時17分完全撲滅，起火原因仍待調查。

高雄轎車撞傷騎士逃逸 警方鎖定車牌查辦肇逃

高雄市苓雅區昨天下午發生肇事逃逸事故，1輛黑色轎車自巷道駛出，在擦撞直行高速公路便道的機車，致機車人仰馬翻，騎士摔地受傷，但轎車未停下，右轉後逃逸，全案由警方追查中。

北市環快又有老翁迷途 萬華同一組員警再救援、靠手環找到家人

台北市環河快速道路日前深夜出現一名八旬老翁，獨自坐在路旁，往來車輛不斷，險象環生。萬華分局西園路派出所警員蘇柏倫、廖品鈞獲報趕抵，將老翁帶回派出所，透過手環聯繫家屬。巧的是，這兩名員警先前也曾在環快救助另一名迷途老翁，同樣靠防走失手環找到家人，兩度協助長者平安返家。

台中某國小驚傳隨機攻擊 9歲男童遭毆...檢方當庭逮捕聲押施暴男

台中市北屯區某國小4日傍晚放學時發生男子持木棒隨機攻擊學生案件，1名9歲男童遭毆打，民眾也拍下男子持棍畫面引起家長恐慌，校方表示已由家長陪同就醫，警方發現男子情緒不穩，報請檢方指揮，台中地檢署6日依恐嚇、對兒童傷害等罪將這名呂姓男子當庭逮捕、聲請羈押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。