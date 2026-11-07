北市環快又有老翁迷途 萬華同一組員警再救援、靠手環找到家人

台北市環河快速道路日前深夜出現一名八旬老翁，獨自坐在路旁，往來車輛不斷，險象環生。萬華分局西園路派出所警員蘇柏倫、廖品鈞獲報趕抵，將老翁帶回派出所，透過手環聯繫家屬。巧的是，這兩名員警先前也曾在環快救助另一名迷途老翁，同樣靠防走失手環找到家人，兩度協助長者平安返家。

萬華分局表示，西園路派出所日前深夜接獲報案，環河快速道路旁有一名長者獨坐，需要警方協助。警員蘇柏倫、廖品鈞立即駕駛巡邏車前往，發現80多歲周姓老翁坐在路邊，面對詢問只能簡單回答，由於現場光線昏暗，快速道路車輛往來，員警擔心發生意外，先將老翁帶回派出所休息。

員警安撫周翁情緒時，發現他手上戴有手環，上面留有家屬聯絡電話，立即循線聯繫，順利通知家人到派出所接回，家屬對警方及時協助相當感謝。

這已不是兩名員警第一次在環快救人。今年9月，8旬廖姓老翁前往宮廟拜拜，結束後想循原路返家，卻不慎走上環河快速道路，獨自在路旁蹣跚行走。蘇、廖兩名員警獲報到場，趕緊將他帶上巡邏車，最後也發現老翁配戴防走失手環，順利聯繫家屬接回。

兩名員警先後在環快救助不同迷途長者，兩次都靠手環協助尋親。警方提醒，家中若有高齡或容易迷途的長者，可申請愛心手鍊，或在隨身物品留下聯絡資訊，以便發生意外時及時聯繫家人。

萬華兩名警員近日連續兩度在北市環快道路救援迷路老人。記者廖炳棋／翻攝