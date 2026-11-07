高雄女行人橫越馬路遭騎士撞倒畫面曝 網驚：帝王遇到刺客了

高市73歲陳姓婦人昨天上午11時從大社區中山路橫越馬路，當場被騎機車的劉姓男子撞及雙雙倒地受傷，畫面被他車行車記錄器拍下PO網，讓網友驚呼「帝王遇到刺客」；警方指，陳婦未依標線穿越道路、劉男未注意車前狀況致肇事，肇責待釐清。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」分享一則高雄市大社區昨天發生的車禍事故影片，只見影片中一名婦人隨意從車流中穿越馬路，走到路中央時，當場被對向來不及閃避的機車騎士撞及，雙雙倒地不起。

影片被他車行車記錄器錄下PO網，有網友指「大社中山路日常，每天都有這樣的事情上演」、「帝王今天遇到刺客了」、「不用看路的人很多」、「沒走斑馬線，不是帝王，行人優勢沒了」。

轄區仁武警分局指出，陳姓婦人（73歲）昨天上午11時沿大社區中山路南向北步行欲穿越道路，與沿中山路快車道西往東直行騎機車的劉姓男子（48歲）發生擦撞後，劉男的機車又與對向快車道停等紅燈的轎車擦撞，事故造成陳頭部擦挫傷、劉四肢擦挫傷。

警方事後對劉男及轎車駕駛王姓男子施以酒測，均無酒駕行為，研判行人陳女不依規定穿越車道，違反道路交通管理處罰條例第78條規定，可處500元罰鍰；另騎士劉男未注意車前狀況致肇事，詳細肇責待交通大隊釐清判定。

高市73歲陳姓婦人昨天上午11時從大社區中山路橫越馬路，當場被騎機車的劉姓男子撞及雙雙倒地受傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

高市73歲陳姓婦人昨天上午11時從大社區中山路橫越馬路，當場被騎機車的劉姓男子撞及雙雙倒地受傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

高市73歲陳姓婦人昨天上午11時從大社區中山路橫越馬路，當場被騎機車的劉姓男子撞及雙雙倒地受傷。記者石秀華／翻攝