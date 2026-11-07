快訊

高雄熱炒店鹹酥中卷一份700元！份量曝光網驚：墾丁上來開業的？

民主黨勝選重擊美股！女議員喊停AI開發「和馬斯克開戰」…遭網友圍剿

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市透天厝清晨竄火 3民眾受困頂樓驚險獲救

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓。消防局獲報出動15車、38名警消搶救，成功救出3人，火勢於6時17分完全撲滅，起火原因仍待調查。

新竹市消防局指出，今天清晨5時46分接獲民眾報案，指稱南大路634巷一處住宅有煙、有火，但不確定是否有人受困。消防局立即派遣人車趕赴現場，發現有3名民眾受困頂樓。

消防局表示，消防人員展開搶救後，上午6時2分回報，3名受困民眾均已順利救出。隨後持續進行滅火作業，上午6時12分撲滅1樓火勢，並前往2樓進行滅火攻擊，最終於6時17分將火勢完全撲滅。

消防局指出，起火建築物為2層樓透天住宅，此次共出動15車、38名警消投入救災，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓，消防人員緊急搶救，順利將3人救出，火勢於上午6時17分撲滅。圖／新竹市消防局提供
新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓，消防人員緊急搶救，順利將3人救出，火勢於上午6時17分撲滅。圖／新竹市消防局提供

新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓，消防人員緊急搶救，順利將3人救出，火勢於上午6時17分撲滅。圖／新竹市消防局提供
新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓，消防人員緊急搶救，順利將3人救出，火勢於上午6時17分撲滅。圖／新竹市消防局提供

透天厝 頂樓 透天

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

捐完一輛再一輛！「吊車大王」胡漢龑霸氣捐120萬勘查車挺竹縣消防

台84線轎車與聯結車衝撞變廢鐵 女駕駛夾車內當場死亡

新北消防月曆義賣 添購住警器幫獨老

平鎮消防攜手仁寶電腦 動員60人辦理救災演練

相關新聞

新竹市透天厝清晨竄火 3民眾受困頂樓驚險獲救

新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓。消防局獲報出動15車、38名警消搶救，成功救出3人，火勢於6時17分完全撲滅，起火原因仍待調查。

台中某國小驚傳隨機攻擊 9歲男童遭毆...檢方當庭逮捕聲押施暴男

台中市北屯區某國小4日傍晚放學時發生男子持木棒隨機攻擊學生案件，1名9歲男童遭毆打，民眾也拍下男子持棍畫面引起家長恐慌，校方表示已由家長陪同就醫，警方發現男子情緒不穩，報請檢方指揮，台中地檢署6日依恐嚇、對兒童傷害等罪將這名呂姓男子當庭逮捕、聲請羈押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。