新竹市透天厝清晨竄火 3民眾受困頂樓驚險獲救

新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓。消防局獲報出動15車、38名警消搶救，成功救出3人，火勢於6時17分完全撲滅，起火原因仍待調查。

新竹市消防局指出，今天清晨5時46分接獲民眾報案，指稱南大路634巷一處住宅有煙、有火，但不確定是否有人受困。消防局立即派遣人車趕赴現場，發現有3名民眾受困頂樓。

消防局表示，消防人員展開搶救後，上午6時2分回報，3名受困民眾均已順利救出。隨後持續進行滅火作業，上午6時12分撲滅1樓火勢，並前往2樓進行滅火攻擊，最終於6時17分將火勢完全撲滅。

消防局指出，起火建築物為2層樓透天住宅，此次共出動15車、38名警消投入救災，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓，消防人員緊急搶救，順利將3人救出，火勢於上午6時17分撲滅。圖／新竹市消防局提供